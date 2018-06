Iliad | debutto più vicino | ecco come l' azienda ha iniziato a stupire

Iliad : debutto entro il 21 giugno - pronto il call center al 177 : Iliad, il gruppo francese di telecomunicazioni, intende puntare all’Italia come nuovo mercato per crescere. Queste le notizie che lo stesso operatore comunica attraverso la sala stampa in occasione della presentazione del fatturato. Nel frattempo è stato attivato il numero per il call center e al debutto dovrebbero mancare poche settimane. Iliad: parte entro il 21 giugno entro il 21 giugno Iliad dovrebbe iniziare ad operare sul territorio ...

