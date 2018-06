Il terzo DLC per Call of Duty WW2 prima su PS4 | uscita e prezzo per United Front

optimaitalia

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Activision ha annunciato ilgrande DLC perofWW2 intitolato. Sono stati proprio Sledgehammer Games e Activision a svelare quali saranno i prossimi contenuti che stanno per arrivare sullo sparatutto. Cosa aggiunge? Le aggiunte di questoDLC possono essere consultate anche sul PlayStation Blog.Le novità diperofWW2Solo un paio di mesi fa è arrivato il DLCofWW2 La Macchina da Guerra, ma gli sviluppatori già stanno pensando al futuro.porterà nel gioco ben tre nuove mappe multiplayer standard che sono Market Garden, Monte Cassino e Stalingrad. Lo stesso pacchetto prevede anche il lancio di una nuova mappa in modalità Guerra il cui nome è Operation Supercharge e si svolgerà in Tunisia.Con il nuovo DLC i giocatori riceveranno anche l'accesso a una nuova mappa per la Nazi Zombie mode già nota come The ...