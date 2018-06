Il Surface Andromeda potrà telefonare? Spunta una nuova conferma

surface-phone

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ilè stato più volte descritto dai rumor come un device 3-in-1 in grado di sostituire un PC, un tablet e uno smartphone senza limitazioni eccessive. In molti da sempre si chiedono se il futuro dispositivo mobile definitivo sarà in grado dianche perchè, se così non fosse, nonin alcun modo essere considerato un vero e proprio prodotto mobile. Dopo aver visto l’implementazione delle API telefoniche in Windows 10 Redstone 5, anche i colleghi di Windows Central che da sempre si sono rivelati più che affidabili nei rumor di casa Redmond, hannoto che gli attuali prototipi delAndromda sono in grado die, ovviamente, anche di inviare i classici SMS: Current prototypes feature telephony capabilies, which mean it’ll be able to make calls and send texts just like you could on Windows phone. Di conseguenza, appare sempre più ...