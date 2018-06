Il ristorante di Bottura è il migliore al mondo

L'Osteria francescana di Bottura è il miglior ristorante al mondo : Roma, , askanews, - Ce l'ha fatta di nuovo. Massimo Bottura torna sotto i riflettori internazionali, con la sua Osteria francescana di Modena, eletta miglior ristorante al mondo nella classifica dei ...

L'Osteria Francescana di Bottura è il miglior ristorante del mondo - di nuovo : Il ristorante di Massimo Bottura , la rinomata e apprezzata Osteria Francescana, è stato premiato come miglior ristorante al mondo, per la seconda volta . 'Il mio ringraziamento va a tutta la mia squadra, ma il primo pensiero va ai Refettori, al progetto che stiamo portando avanti, alla lotta per una cucina più solidale'. ...

L'Osteria francescana di Massimo Bottura è il miglior ristorante al mondo : L'Osteria francescana di Massimo Bottura è il miglior ristorante al mondo: ha riconquistato il primo posto della classifica dei migliori ristoranti del mondo, piazzandosi davanti a El Celler de Can Roca di Girona, in Catalogna, e a Mirazur di Mauro Colagreco a Mentone, in Francia. Alla cerimonia di premiazione dei World's 50 Best Restaurants a Bilbao, nei Paesi Baschi, lo chef emiliano si è ripreso lo scettro che lo scorso anno gli ...

