Il rapper dei record arriva in Sicilia | doppio appuntamento con Sfera Ebbasta

XXXTentacion è morto : rapper ucciso a colpi di pistola/ Usa - memoriale dei fan sul luogo dell'omicidio : XXXTentacion è morto: rapper ucciso a colpi di pistola in Florida, Usa. Sulla scena del delitto i fan hanno dato vita a un memoriale, il web si divide(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:40:00 GMT)

XXXTENTACION È MORTO : IL rapper JAHSEH DWAYEN ONFROY UCCISO IN FLORIDA/ Il cordoglio dei colleghi sul web : XXXTENTACION è MORTO: UCCISO JAHSEH Dwayne ONFROY. Video, il 20enne esponente della musica trap Usa freddato da due malviventi. Forse una rapina andata male alla base dell'omicidio. La morte del giovane RAPPER JAHSEH Dwayne ONFROY, in arte XXX Tentacion ha sconvolto non solo i fans, ma anche chi lavora nel mondo della musica. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio dei colleghi sui social che, ancora scioccati dalla notizia, hanno ...

Da Tupac a XXXtentacion - la lunga scia di sangue dei rapper in Usa : ù A cominciare da Tupac Shakur, venticinque anni sufficienti a trasformarlo nell'interprete più famoso e influente al mondo. Una carriera spesa soprattutto a raccontare la segregazione, la ...

Normani Kordei sta per collaborare con una famosissima rapper : Una pietra miliare del rap al femminile The post Normani Kordei sta per collaborare con una famosissima rapper appeared first on News Mtv Italia.