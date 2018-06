Il Politecnico di Zurigo conferma | la caffeina sveglia anche alcuni circuiti genetici

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Un gruppo di ricerca deldi, coordinato da Martin Fussenegger, ha dimostrato che laè in grado di attivare il meccanismo di regolazione del glucosio nel sangue. I ricercatori sono arrivati a questa conclusione tramite esperimenti di biologia sintetica pubblicati sulla rivista scientifica Nature Communications. Un circuito genetico progettato artificialmente L'ipotesi di partenza dei ricercatori era quella che lapotesse funzionare da regolatore per i livelli di glucosio all'interno del sangue. Hanno così sintetizzato in laboratorio un circuito genetico chiamato C-Star (caffeine-stimulated advanced regulator) che è stato successivamente trasferito intopi nei quali era stato riprodotto il diabete di tipo 2. Questo circuito genetico, stimolato dallacontenuta nei prodotti commercialmente disponibili, è in grado di sintetizzare una ...