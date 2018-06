Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione

RENZI - CON ELEZIONI ANTICIPATE NO A ’ Partito -MACRON’/ Video - usa Calenda per Fronte Repubblicano anti Lega-M5s : Governo, RENZI : "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili ELEZIONI a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

Il Partito Repubblicano armeno ha detto che non proporrà un proprio candidato a primo ministro : Sarà la prima volta dal 1999, ed è un tentativo di placare le tensioni dopo le grandi proteste delle ultime settimane The post Il Partito Repubblicano armeno ha detto che non proporrà un proprio candidato a primo ministro appeared first on Il Post.