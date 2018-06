Il paradosso del roaming like at home | un anno dopo va giù la percentuale di

Montesilvano - il paradosso dei due cartelli in spiaggia : uno certifica la purezza del mare. Ma l’altro vieta la balneazione : Un annuncio invita a farsi il bagno tanto l’acqua è pulita. Ma a pochi metri un altro avviso vieta la balneazione. È il paradosso registrato a Montesilvano, in provincia di Pescara. All’altezza di fosso Mazzocco, un canale di scolo diretto in mare, sono apparsi due cartelli che, pur sorgendo a pochi metri l’uno dal’altro, si contraddicono a vicenda. Il primo assicura: è assolutamente possibile farsi il bagno, anzi, la qualità ...

Il paradosso Houtouwan nella Cina delle metropoli istantanee c è un villaggio dove ha vinto la natura : L'economia si arenò e le seicento famiglie di un impervio paesino di pescatori fecero i bagagli diretti in città, abbandonando le loro case senza guardarsi indietro. Così accade che oggi Houtouwan, ...

Il paradosso del Grande Fratello : gli sponsor fuggono - ma gli ascolti crescono - e tutti ne parlano - : Il Codacons l'ha definito 'Circo degli orrori' chiedendone la chiusura immediata, il Moige ha lanciato un appello per porre fine 'a questo tristissimo spettacolo', gli sponsor sono fuggiti a gambe ...

Il paradosso Iniesta : il fenomeno del calcio che nessuno vuole : Da ogni parte del mondo sembrano muoversi per convincere il talento del Barcellona a proseguire la sua carriera fuori dall'Europa, ma fino ad ora non c'è nulla di vero. Come comunicato dal diretto ...

paradosso Orsato : l'Italia del calcio lo critica - la Fifa lo manda al Mondiale : In questi giorni si sta dicendo di tutto su Daniele Orsato e sulla sua direzione di gara in Inter-Juventus. Il fischietto di Schio, infatti, non ha soddisfatto i nerazzurri che gli hanno contestato l'espulsione di Matias Vecino, la mancata espulsione di Miralem Pjanic e altre decisioni discutibili all'interno della partita. La gara si è disputata sabato sera ma di questo infuocato derby d'Italia se ne parlerà ancora a lungo. Mentre in Italia ...

Lo Spitzenkandidat e il paradosso della democrazia : Spitzenkandidat. Se non avete mai sentito questo termine non preoccupatevi, non siete i soli.In tedesco Spitzenkandidaten significa letteralmente "i candidati-guida" che i partiti selezionano come loro favoriti.Con un processo simile ma ancora non codificato, ad esempio, nel 2014 Jean-Claude Juncker è diventato Presidente della Commissione Europea, quindi, di fatto, la presidenza della Commissione è stata conferita al leader del ...