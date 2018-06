Il ministro Toninelli smonta le grandi opere | Ridiscutiamo integralmente la

Siri : Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7 : Clamorosa gaffe di Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà , su La7 , ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che ' Toninelli non è ...

La gaffe del leghista Siri : "Toninelli non è ministro" : 'Vi farei conoscere meglio uno dei nostri ministri'. Quando Tiziana Panella stava per lanciare il gioco su Danilo Toninelli non poteva certo attendersi che Armando Siri, leghista sottosegretario alle ...

Sottosegretario Siri (Lega) in diretta su La7 fa confusione : “Toninelli? Non è ministro” : Brutta gaffe per il Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Armando Siri che 'dimentica' il suo ministro e confonde per tre volte Danilo Tonineli con Gianni Tonelli.Continua a leggere

Gaffe di Siri in tv - sottosegretario non ricorda che Toninelli è ministro : QUESTO È MERAVIGLIOSO Armando Siri, sottosegretario della Lega alle Infrastrutture e Trasporti non sa nemmeno chi è il ministro del suo stesso ministero. Imbarazzante forte. #Toninelli sarà contento ...

Tagadà - gaffe di Armando Siri : "Toninelli? Non è ministro" (Video) : Una gaffe che ha dell'incredibile e che è diventata subito virale è andata in onda ieri, 19 giugno 2018, a Tagadà, il programma de La 7 condotto da Tiziana Panella. Protagonista del video che vedete in alto è Armando Siri, sottosegretario della Lega per le Infrastrutture ed i Trasporti. La gaffe? Non conoscere il Ministro... delle Infrastrutture e dei Trasporti!E' successo tutto in modo molto veloce: durante la puntata, la conduttrice ha fatto ...

Toninelli ministro delle Infrastrutture all'insaputa del sottosegretario Siri : L'importante è che siano sconosciuti anzi, più sono sconosciuti meglio è altrimenti, viene da dire, che governo del cambiamento sarebbe? Se c'è una cosa che abbiamo imparato, in queste settimane di alleanza Lega-M5s alla guida del paese, è che il successo e la fama non sono elemento di merito. In Pa

Lega - gaffe del senatore Siri : “Toninelli? Non è ministro”. E lo ribadisce tre volte : gaffe del senatore della Lega, Armando Siri, nel corso della trasmissione Tagadà (La7). La conduttrice, Tiziana Panella, lancia un gioco e chiede agli ospiti in studio di indovinare l’identità del misterioso ministro, fornendo alcuni suggerimenti. Il primo indizio è un computer, il secondo è una divisa militare. Il senatore Pd, Franco Mirabelli, dà la sua soluzione: “E’ Toninelli”. E Siri insorge, ammonendo il colLega: “Ma Toninelli non è ...

ART - incontro Presidente Camanzi con ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli : Teleborsa, - incontro a Roma tra Ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , e Presidente Autorità Regolazione dei Trasporti , ART, , Andrea Camanzi. Subito dopo il Ministro con un ...

ART - incontro Presidente Camanzi con ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli : incontro a Roma tra Ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , e Presidente Autorità Regolazione dei Trasporti , ART, , Andrea Camanzi. Subito dopo il Ministro con un tweet ha ...

Danilo Toninelli - ministro per finta. Porti chiusi - il retroscena : come l'ha umiliato Matteo Salvini : Un ministro per finta. Il grillino Danilo Toninelli sarebbe stato buggerato dal collega degli Interni Matteo Salvini sulla chiusura dei Porti , misura drastica in tema di immigrazione annunciata dal ...

Porti chiusi - giallo a Livorno : 'Il grillino Nogarin si ribella a Matteo Salvini' - il ministro Toninelli si ridicolizza in tv : 'Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane'. Firmato: Filippo Nogarin , sindaco del Movimento 5 Stelle . Piccolo particolare: è ...

Migranti - ministro Toninelli : gli altri Paesi Ue devono aprire porti : "Anche gli altri Paesi europei devono aprire i porti. Il problema dei flussi migratori da problema italiano deve diventare un problema da gestire insieme". Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo ...

Firenze - stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

TAV - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)