Il Marocco è la prima nazionale eliminata dai Mondiali di calcio

L’Iran ha battuto 1-0 il Marocco nella prima partita del Gruppo B : La prima partita del Gruppo B dei Mondiali 2018 è stata vinta dall’Iran, che ha battuto all’ultimo minuto il Marocco grazie a un goffo autogol dell’attaccante marocchino Aziz Bouhaddouz. La partita è stata bloccata fino al gol: si è giocata The post L’Iran ha battuto 1-0 il Marocco nella prima partita del Gruppo B appeared first on Il Post.

Mondiali 2026 - assegnati a Usa - Messico e Canada : battuta candidatura del Marocco. Sarà la prima volta a 48 squadre : Il Mondiale di calcio del 2026 si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo ha deciso il Congresso della Fifa riunito a Mosca alla vigilia del fischio d’inizio della Coppa del Mondo in Russia. La candidatura congiunta ha battuto quella del Marocco, sua unica rivale. Il calcio tornerà in Nordamerica 32 anni dopo i Mondiali di Usa 94, vinti dal Brasile ai rigori contro l’Italia di Arrigo Sacchi. Il Messico, d’altra parte, ...