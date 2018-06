wired

: Sono stati portati al governo in prima linea con il solo 17% dei voti degli italiani. Ora quella propaganda, il gra… - _arianna : Sono stati portati al governo in prima linea con il solo 17% dei voti degli italiani. Ora quella propaganda, il gra… - _arianna : Il grande inganno della propaganda contro i migranti - micheleiurillo : Il grande inganno per il Paese reale -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Negli ultimi anni tutti coloro che hanno perso le elezioni in Italia (o non le hanno vinte) sono stati accusati di essere distanti dal cosiddetto. Questa espressione viene spesso usata per evidenziare la lontananza tra le élite (politica e media, soprattutto) e il resto della popolazione, alle prese con le difficoltà di unche fatica a uscire dalla profonda crisi economica (e quindi sociale) degli ultimi 10 anni. Con questa analisi sono stati giudicati i risultati elettorali dello scorso 4 marzo: i cittadini hanno espresso una pessima valutazione di chi ha governato dal 2011 in poi (cioè dal governo di Mario Monti, supportato da Pd e Forza Italia, agli esecutivi Letta, Renzi e Gentiloni). Le forze politiche che oggi governano (Movimento 5 Stelle e Lega, rispettivamente prima e terza alle ultime consultazioni) sono dunque chiamate a una sfida impegnativa: riavvicinare ...