Il GRANDE EQUIVOCO DEL DEBITO PUBBLICO | di Valerio Malvezzi

Di Maio inchiesta stadio Roma? E' GRANDE equivoco : 'Un grande equivoco , è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull' inchiesta in corso sullo stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un GRANDE equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un GRANDE equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...