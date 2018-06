Il CERN di Ginevra potenzierà l' acceleratore di particelle più grande del mondo

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare () dil'dipiùdel, il Large Hadron Collider (Lhc), per riuscire a individuaremai osservate e spalancare così le porte alla nuova fisica. L'obiettivo del progetto High-Luminosity è quello di aumentare la luminosità dell’LHC di ben 10 volte oltre il valore di progettazione. La luminosità è fondamentale per valutare le prestazioni di unperché è proporzionale al numero di collisioni diche si verificano in un determinato lasso di tempo. Maggiore è la luminosità, più dati possono essere raccolti dagli scienziati per consentire loro di osservare fenomeni rari e individuare nuoveprodotte durante le collisioni....