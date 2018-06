IL CASO I nuovi ricercatori devono fare a gara coi robot

Renzi processa i nuovi : "Fate assegni a vuoto". E apre il CASO Trenta : Il mio Pd è diverso. Fa il verso a un noto ritornello pubblicitario, il primo intervento del "senatore di Scandicci" nell'aula che avrebbe voluto ridimensionare ad assemblea di sindaci e governatori. Però l'effetto è un po' straniante, visto che si rivolge a un "premier che può piacere, ha uno stile diverso da Di Maio e Salvini" e che, allo stesso tempo, accomunerà a se stesso in quanto "non eletto dal popolo, potrei dire un collega, ma nessuno ...

CASO Cucchi : processo bis - spuntano nuovi verbali falsificati : Nuvo colpo di scena nel Caso Cucchi . Ci sono dei verbali falsificati e nuove incongruenze al processo bis in prima corte d'Assise sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni deceduto all' ...

I nuovi elementi sul CASO Moro dai quali potrebbero ripartire le indagini : La ricostruzione "lacunosa" della dinamica della strage di via Fani di 40 anni fa e il mistero dei covi in cui è stato segregato Aldo Moro durante i 55 giorni di prigionia, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, quando fu trovato nel bagagliaio della R4 il cadavere dello statista della Democrazia Cristiana. Sono alcuni tra i capitoli d'inchiesta che la Procura di Roma potrebbe tornare ad approfondire dopo aver ricevuto nelle ...

Sindone - nuovi dubbi sull'età. Ora gli esperti vogliono riaprire il CASO : Un nuovo studio mette in dubbi o la Sacra Sindone . A trent'anni dalla datazione del lenzuolo che porta impressa l'immagine del corpo di un uomo flagellato e crocifisso come Gesù, una ricerca ribalta il risultato perché in realtà il tessuto risale all'epoca medievale. Paolo Di Lazzaro, dirigente di ri

Alpi - nuovi documenti.Si riapre il CASO? : 13.10 nuovi documenti inediti potrebbero far riaprire l'indagine relativa all'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Si tratta di una serie di intercettazioni che risalgono al 2012 tra soggetti somali che in Italia parlavano della morte della Alpi e del cameraman. E la madre della giornalista, che tanto si è battutta in questi anni per la verità, ...