Il carabiniere | Io trasferito perché ho testimoniato

Cucchi - il carabiniere che denunciò i colleghi : “Trasferito e demansionato dopo aver testimoniato in aula. Scandaloso” : Aveva detto di avere paura, di aver subito pressioni, di essere indeciso: andare o non andare a testimoniare in aula contro i suoi colleghi? Alla fine il carabiniere Riccardo Casamassima si era presentato in tribunale per confermare le sue dichiarazioni. Un racconto che aveva fatto riaprire il caso di Stefano Cucchi. Adesso, però, i timori che il militare aveva denunciato al fattoquotidiano.it si sono avverati: è stato trasferito e ...