Il capo della polizia Gabrielli dice di essere in sintonia con Salvini

Oggi Giornata mondiale della distrofia facio-scapolo-omerale : Ricorre Oggi la terza Giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale, malattia rara ereditaria che si manifesta in età adolescenziale, colpendo inizialmente la muscolatura facciale, scapolare e degli arti superiori. La Giornata è stata istituita nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica, incrementare la piena consapevolezza tra pazienti, operatori sanitari e sociali, favorire la ricerca diagnostica e la prevenzione della ...

Usa - vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico : La Casa Bianca perde un altro pezzo. Joe Hagin, il vice capo dello staff, lascia l'incarico in luglio per tornare al settore privato. Il numero due di John Kelly è stata una delle figure chiave per i ...

Maltempo - alluvione Ancona : il capo della polizia riceve gli agenti ‘eroi’ : “Salvare vite umane e’ sempre qualcosa di straordinario ma farlo con lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato e’ un valore aggiunto”. Lo ha detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso invaso dall’acqua durante l’ondata di Maltempo che ha ...

Privacy - lascia il capo della comunicazione di Facebook : Le dimissioni arrivano all'indomani dello scandalo Cambridge Analytica che ha travolto il social in blu

Ergastolano ritenuto a capo della nuova Scu pronto ad evadere e a trasferirsi a Fasano : BRINDISI - Gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi, sezione Criminalità organizzata-catturandi, hanno scoperto un piano di evasione dal carcere di Terni dell'Ergastolano Antonio Campana, ritenuto ...

Almirante - il capolavoro della Raggi : condivide l'intervista ma dice l'opposto di ciò che scrive : La sindaca di Roma è stata spiazzata dalla decisione del Consiglio comunale di intitolare una strada della Capitale al segretario dell'Msi Giorgio Almirante. E su Facebook diffonde il colloquio con Bruno Vespa in cui afferma che si farà, scrivendo l'esatto contrario

Giuliani all'attacco : "Mueller va fermato". In prigione il capo della campagna Trump : New York Rudy Giuliani vuole la testa del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, e Paul Manafort finisce dietro le sbarre. È la doppia svolta nell'indagine sui presunti legami tra l'...

Argentina - via il capo della Banca centrale : il peso sale e poi crolla : Un'altra giornata di passione per l'Argentina sul mercato dei cambi. A innescare un nuovo drammatico saliscendi sul peso sono state le dimissioni a

capo ultrà della Juventus a processo per tentata estorsione - : Secondo le indagini, avrebbe minacciato il titolare di un'agenzia di eventi sportivi per avere i biglietti delle partite in via preferenziale

