Il Canada legalizza la marijuana : Il Parlamento canadese ha approvato la legge che legalizza l’uso della per scopo ricreativo. Il Cannabis Act è stato approvato dal Senato con 52 voti favorevoli e 29 contrari. Le nuove norme – che regolano le modalità di coltivazione, distribuzione e vendita – entreranno in vigore entro settembre. Dopo l’Uruguay, che approvò l’uso ricreativo della cannabis nel 2013, il Canada è la seconda nazione al mondo a varare ...

Il Canada legalizza il consumo di marijuana a scopo ricreativo : Il parlamento canadese ha approvato il Cannabis Act, norma che legalizza il consumo di marijuana a scopo ricreativo. Ogni adulto potrà possederne al massimo 30 grammi.

Canada - il Parlamento ha approvato la legalizzazione della marijuana : è il secondo Paese al mondo (il primo del G7) : Da metà settembre i cittadini canadesi potranno comprare e consumare legalmente la cannabis per uso ricreativo. Lo ha deciso il Parlamento dello Stato nordamericano: il Senato che ha approvato il Cannabis Act con 52 voti a favore, 29 contrari e due astenuti. Il Canada diventa così il secondo Paese al mondo dopo l’Uruguay a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. E’ il primo tra i Paesi appartenenti al G7. Una mossa ...

Il Canada legalizza la marijuana per uso ricreativo : Il Parlamento canadese ha approvato la legge che legalizza la marijuana per uso ricreativo a livello nazionale: il Cannabis Act, riporta la Bbc online, è passato al Senato con 52 voti a favore e 29 contrari. I canadesi potranno acquistare e consumare legalmente la marijuana già da settembre. Si tratta del secondo Paese a livello mondiale dopo l'Uruguay a legalizzare la marijuana per uso ricreativo.

Il Canada ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo : Ed è il primo grande paese industrializzato a farlo: da come andranno le cose lì, dipenderà forse come andranno nel resto del mondo The post Il Canada ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo appeared first on Il Post.

Il Canada si appresta a legalizzare la marijuana a scopo ricreativo : Il paese potrebbe diventare il primo del G20 a legalizzare il consumo di cannabis a uso ricreativo, ponendosi all'avanguardia dell'antiproibizionismo.

