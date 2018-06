Ibiza è ‘caliente’ per Borriello | scatta la passione tra Marco e la nuova fidanzata

sportfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018)fa sul serio con Stefania Seimur? Ladel calciatore beccata dai paparazzi ada casa di lui, come vi avevamo annunciato qui, ha una. La donna che si è affiancata da qualche tempo al calciatore della Spal è Stefania Seimur, modella ucraina dal fascino sconfinato. Dopo una ‘gita’ a New York ed una visitina alla Grecia, i due sono stati avvistati in atteggiamenti intimi ad, dove il calciatore possiede un’abitazione lussuosa. In Spagna, la coppietta ha festeggiato il 36° compleanno dell’attaccante ed è stata beccata per la prima volta in atteggiamenti intimi. Un bacio appassionato è stato immortalato dai paparazzi del settimanale ‘Chi‘, che hanno così confermato la relazione tra i due. Questa volta durerà tra lafiamma die Stefania Seimur. LEGGI ANCHE >>> ...