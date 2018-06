vanityfair

: I riti magici del Solstizio d’estate e di San Giovanni: come prepararsi alla notte della luce - TravellerItalia : I riti magici del Solstizio d’estate e di San Giovanni: come prepararsi alla notte della luce - AndrewMcCarey : RT @GiuseppeGDB: Compiono riti magici, parlano una lingua sconosciuta, bevono acqua del Po, vivono in un luogo che non esiste su alcuna car… - GiuseppeGDB : Compiono riti magici, parlano una lingua sconosciuta, bevono acqua del Po, vivono in un luogo che non esiste su alc… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) È lalucesua massima potenza, in cui il nostro emisfero vede il sole più lungamente, in cui il mondo sconfigge le tenebre. È ildi Primavera, che astonomicamente parlando cadrà esattamente il 21 giugno alle ore xxxx. Ma questo momento dell’anno viene celebrato fine dalle originistoria, per stringere un legamente e un’alleanza tra uomo e natura, cone pagani utili a propiziarsi il benevolo aiutoGrande Madre, dispensatrice di vita e fertilità. La luce da ringraziare con fuochi purificatori, l’alba da onorare bevendo la rugiada dei campi e ladelle streghe, nella quale ognuno di noi può diventare veggente. La tradizione vuole che questasi festeggi il 23 giugno, in concomitanza con il festeggiamento di colui che seppe di Gesù Cristo prima di vederlo, il profeta dei profeti, SanBattista, il santo ...