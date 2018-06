I pronostici degli animali | dal polpo Paul al gatto Achille

gqitalia

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Mammiferi, cefalopodi, rettili, felini, uccelli: è davvero variegata la famiglia dilanciati nel mondo deicalcistici. A Russia 2018 ha aperto le danze il, che era già sceso in campo lo scorso anno, in occasione della Confederations Cup. Esemplare di felino bianco sordo,ha indovinato la vincente della sfida inaugurale del campionato del mondo: dovendo scegliere tra due piatti pieni di buon cibo, ha preferito quello con la bandiera della Russia, che poi si è imposta facilmente 5-0 sull’Arabia Saudita. «Ama la sua patria e non poteva fare una scelta diversa» ha spiegato Anna Kondratyeva, veterinaria del Museo Ermitage di San Pietroburgo. A fare concorrenza alla previsioni ufficiali delrusso ci sono bestioline di ogni genere: la tigre siberiana Wolodja, per la verità, ha iniziato male il suo Mondiale nello zoo della città tedesca Chemnitz. ...