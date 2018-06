“I numeri 1!” Ilary Blasi e Francesco Totti fanno 13 E l’anniversario di nozze è super

caffeinamagazine

: 4 Numeri Veri 1) 82% salvataggi in Mare ultimi 3 anni effettuati da Militari. 18% da ONG 2) Dublino lo ha firmato… - davidealgebris : 4 Numeri Veri 1) 82% salvataggi in Mare ultimi 3 anni effettuati da Militari. 18% da ONG 2) Dublino lo ha firmato… - virginiaraggi : Nella prima settimana la nuova raccolta “porta a porta” avviata all’Axa, nel X Municipio nella periferia sud di Rom… - Treccani : Tra il 1876 e il 1976 si stima che 26 mln di italiani abbiano scelto di emigrare, in cerca di migliore fortuna. Num… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) E sono tredici. Tredici anni di matrimonio per, una delle coppie più solide e seguite del mondo dello spettacolo. La loro storia ha resistito al tempo, ai pettegolezzi e alle inevitabili separazioni a cui sono stati e sono tuttora costretti per lavoro due personaggi del loro calibro. Era il 19 giugno 2005, ricostruisce Il Messaggero, quando tutta la città di Roma si fermò per ledel Pupone e della ex Letterina di Passaparola. Una cerimonia in grande, trasmessa in diretta tv su SkyTg24. All’epocaera incinta di Cristian, il loro primogenito che, qualche anno più tardi, ha assistito all’arrivo di due sorelline, Chanel, nata nel 2007 e Isabel, la piccola di casache è venuta al mondo nel 2016. Meravigliosa, tutta di bianco vestita,ha raggiunto il suo futuro sposo nella chiesa in piazza del Campidoglio a Roma. Ben 400 ...