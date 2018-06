I love mondays - Gli sconti Renault tornano il 25 giugno

quattroruote

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Il lunedì è sicuramente il giorno della settimana più odiato ma laha trovato un modo per farlo apprezzare ai propri clienti. Con l'iniziativa "I" la Casa francese ha deciso di proporre unastica aggiuntiva a chi acquista una nuova vettura in pronta consegna di lunedì.Bonus fino a 1.000 euro. Nella prima data dell'operazione "I" laha raccolto circa 1.500 ordini, registrando nelle proprie concessionarie un'affluenza di clienti maggiore del 60% rispetto ai precedenti lunedì. Visto il successo della prima giornata di, tenutasi l'11, la Casa transalpina ha deciso di riproporre l'iniziativa il prossimo 25, ampliando ulteriormente le offerte. Se si acquisterà una delle Mégane o Captur disponibili in concessionaria si avrà diritto a uno sconto di 500 euro mentre per chi sceglierà una Clio è previsto ...