I giovani malati oncologici cantano “Sei tu l’estate la danza della pioggia al

L’opera teatrale “I fuori sede” da’ voce ai malati di cancro : giovani pazienti oncologici per la prima volta su un palcoscenico : Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni di pazienti oncologici italiani. E, al tempo stesso, dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefigge L’opera teatrale I fuori sede: la prima dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del ...