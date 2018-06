I giganti tecnologici sono ' indignati' per le scelte di Trump sui migranti

agi

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie diirregolari cheseparati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di immigrazione, l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Proprio quell’ICE che ora è al centro delle polemiche per le separazioni forzate dei bambini dalle loro famiglie. Così una parte dei dipendenti di Microsoft si è fatta sentire, facendo pressione sul management perché sia cancellato il contratto della multinazionale con l’agenzia. In una lettera pubblicata sul sistema di messaggistica interno, ...