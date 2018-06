I francesi che si incazzano per Bottura sono una piccola rivincita

Migranti - abusi dei poliziotti francesi che respingono in Italia i ragazzini : Nel giorno dell’incontro tra Conte e Macron, un nuovo rapporto di Oxfam, Diaconia Valdese e Asgi documenta la brutalità degli agenti transalpini verso i minori fermati dopo la frontiera di Ventimiglia

L’Italia lo schernisce - Nizza lo adora : bellissimo striscione dei tifosi francesi nei confronti di Balotelli [FOTO] : Dal brutto striscione esposto a San Gallo a quello srotolato a Nizza, Balotelli tocca con mano le notevoli differenze Uno striscione che avrà fatto sicuramente piacere a Mario Balotelli, un messaggio bello e toccante mandato dai tifosi del Nizza all’indirizzo dell’attaccante azzurro, sceso ieri in campo contro la Francia proprio nello stadio che è stato suo fino a qualche settimana fa. “Pelle nera, sangue rosso. Mario qua sei ...

Record per export formaggi cuneesi : "Prendiamo per la gola anche i francesi" : Il formaggio italiano è il vero "re della tavola" non solo nel Bel Paese, ma sempre di più anche all'estero. Nella Giornata mondiale del latte indetta dalla Fao il 1° giugno per ricordare l'importanza ...

Italiani scansafatiche? Per l'Ocse lavoriamo molto più di tedeschi - francesi e inglesi : ROMA - Il lavoro in Italia è merce rara soprattutto tra i giovani. Ma chi ne ha uno sa bene quante ore vi si dedichino ogni giorno. Le parole del presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker di ...

"Garantire la Tav di fronte ai dubbi dell'Italia". Oltre 60 personalità politiche francesi scrivono a Macron : Oltre 60 personalità politiche francesi, tra cui deputati, senatori e governatori di regione, lanciano un forte appello al presidente francese Emmanuel Macron, affinché "garantisca la dinamica" della Tav Torino-Lione, "un grande cantiere d'avvenire", dinanzi alle "incertezze politiche in Italia".L'appello, contenuto in una missiva inviata all'Eliseo, è stato coordinato dal Comité pour la Transalpine Lyon-Turin ...

Sciopera che ti pago! La finanza segreta dei sindacati francesi : Ma come fanno i ferrovieri francesi? Ma anche i piloti e i dipendenti di Air France e, da qualche giorno, pure i funzionari pubblici che sono scesi in piazza per protestare contro il blocco del "point d'indice", il punto di contingenza (che da noi è sparito dai tempi del governo Craxi, come ricorderanno i lettori meno giovani), il raffreddamento dei percorsi economici di carriera e, soprattutto, contro il blocco del turn-over che dovrebbe ...

Macron aiuta i francesi ricchiVia la exit tax sui capitali esteri Favorite le pmi che delocalizzano : Macron cancellerà la tassa fissa del 30% introdotta da Sarkozy per i francesi che intendevano trasferire soldi e attività all'estero. Così il presidente aiuta i cittadini più ricchi Segui su affaritaliani.it

Mattis dice che gli americani restano in Siria assieme ai francesi : ... Macron invece punta a prolungare la presenza delle forze occidentali, per impostare una politica un po' meno caotica di quella vista finora: quindi spazzare via i gruppi terroristi, ma anche ...

Aerei da guerra francesi decollano per attaccare basi chimiche in Siria : Il decollo, questa notte, delle forze armate francesi che intervengono contro l'arsenale chimico clandestino del regime Siriano. Fonte video Governo francese Elysee Fonte: VISTA Agenzia Televisiva ...

Alimenti - ritirate ostriche francesi in Italia : allarme gastroenterite [DETTAGLI] : Richiamo del ministero della Salute per un lotto (Gto 4024) di ostriche concave allevate in Francia (crassostrea gigas) commercializzate dall’azienda di pesce e surgelati Gisa Srl di Anzio (Roma). Nei molluschi è stata riscontrata la presenza “del Rna virale di Norovirus genogruppo Gi” per questo motivo “il prodotto non va consumato, ma restituito nel punto di acquisto”, scrive l’azienda. I norovirus sono uno ...