I consigli per tradurre meglio la versione di greco alla maturità

Mondiali - Iran-Spagna : quote e consigli per scommettere : La vittoria contro il Marocco è stata la seconda in 14 match disputati dall'Iran in Coppa del Mondo , 3 pari e 8 sconfitte, oltre al successo per 2-1 contro gli Stati Uniti nel 1998, , ma la squadra ...

Antifurto casa : tutti i consigli per sfruttare tutte le potenzialità : L’Antifurto casa ha diverse potenzialità ed è importante saperle sfruttare tutte per ottenere il massimo dei risultati. Ad esempio, sai che le centraline degli allarmi si possono collegare alla stazione dei Carabinieri? Vuoi sapere cosa si deve fare? Collegamento d’allarme al 112 Sicuramente, se possiedi una casa o un’attività e vuoi installare un allarme per casa, ti sei chiesto come devi procedere, cosa ...

consiglio europeo del 28-29 giugno : tutti i temi e perché è importante : Il 28-28 giugno si riunisce un Consiglio europeo che può segnare una svolta per l’Europa dell’oggi e del domani. Lo dicono addetti ai lavori e analisti, ma basta guardare l’ordine del giorno del Consiglio europeo per farsi un’idea dell’importanza della imminente riunione a Bruxelles in cui i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione europea discuteranno di: migrazione; sicurezza e difesa; occupazione, ...

Salute - viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

Gli Stati Uniti escono dal consiglio per i diritti umani dell'Onu : La decisione, annunciata con ampio anticipo da Washington, coincide con una protesta in favore di Israele. E c'è un precedente che risale a Bush

Gli Stati Uniti escono dal consiglio per i diritti umani dell’Onu : (Foto: pixabay/CC) “Questo organo ha approvato più di 70 risoluzioni contro Israele e soltanto sette cono l’Iran”. Queste le parole dell’ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley, un leitmotiv che è andata più volte ripetendo durante le ultime settimane. Così, martedì 19 giugno 2018 passerà agli annali come il giorno in cui gli Stati Uniti d’America (per la seconda volta) sono usciti dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu, sbattendo la porta. E se ...

USA-CINA - TRUMP MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Run&Fit – 5 consigli per un’estate in forma smagliante : Run&Fit: il piano d’allenamento estivo by Vita Energy®: i suggerimenti di DiaVita per mantenere uno stile di vita attivo durante i mesi più caldi dell’anno Con l’arrivo dell’estate può essere ancora più faticoso praticare attività fisica, soprattutto per chi vive in città: afa e temperature elevate, infatti, rendono insopportabile anche una semplice corsa al parco, elementi che rischiano di compromettere i risultati raggiunti durante un anno ...

Sopravvivere alle notti estive : 10 consigli per dormire bene anche con il caldo : L’estate è finalmente arrivata! Bel tempo significa giornate di sole, attività all’aria aperta, vacanze, aperitivi, grigliate, relax e, ovviamente, caldo! Purtroppo, con l’innalzarsi delle temperature, l’afa e l’umidità notturna, diventa difficile addormentarsi e godere di un buon sonno ristoratore. Ci si rigira nel letto nel tentativo di addormentarsi, ma il caldo non dà tregua. In nostro soccorso arriva, però, l’esperto del benessere ...

Arriva l’estate : i consigli dell’esperta per una rasatura corpo perfetta : Arriva l’estate, tempo di rasatura corpo. Ecco i consigli per farla al meglio. Quest’estate 2 uomini su 5 si depileranno il corpo, ma in pochi nella maniera corretta. Ecco i consigli dell’esperta per una rasatura perfetta: pochi passi pratici, a partire dal rasoio giusto La depilazione maschile full body o di specifiche parti del corpo è ormai un trend affermato e un rito che per molti italiani è diventato irrinunciabile, soprattutto in vista ...

Effetti collaterali delle cure per i tumori della testa e del collo : consigli per i pazienti : Le recenti revisioni e linee guida “tumori della testa e del collo. Una guida per il paziente” della Società Europea di Oncologia (ESMO) sono state redatte in italiano per supportare i pazienti affetti da queste neoplasie. Per questo tipo di tumori vengono considerati i trattamenti eseguiti e le loro conseguenze a lungo e breve termine. La prevenzione degli Effetti collaterali nasce dalla abolizione dei fattori di rischio che sono gli stessi che ...

Maturità 2018 - 17 consigli semi-seri per la notte prima degli esami : «Domani arriverà lo stesso». Vasco Rossi lo dice da anni, ma è bene tenerlo a mente, in particolare nelle giornate degli esami di Maturità. Chi va a fare la Maturità vive la notte prima degli esami come l’ultima di un mondo. E, sempre citando il poeta di Zocca, pensa che «non basta mai il tempo», per ripassare però. Si metta il cuore in pace il maturando. Ripassare tutto è impossibile. Sarebbe stato meglio studiare durante tutto l’anno, chi non ...