I bambini che ascoltano lettori musicali portatili hanno una probabilità tre volte

Quando la Francia della "gauche" arrestava i bambini rom per deportarli : Eppure lo smemorato Moscovici ricopriva la carica di ministro dell'Economia nello stesso governo in cui Valls occupava il ministero dell'Interno. 'La Francia non può accogliere tutta la miseria del ...

Usa - chi sono i bambini “in gabbia”. Duemila piccoli separati dai genitori – La videoscheda : sono circa 2.000 i piccoli separati dai genitori entrati illegalmente negli Usa. La separazione dei bambini (circa 2.000, di cui oltre 100 sotto i 4 anni) è frutto della politica di ‘tolleranza zero‘ dell’amministrazione Trump e che al Congresso non c’è alcuna proposta di legge bipartisan. Solo due progetti repubblicani, in votazione questa settimana, ma che, almeno al Senato, hanno bisogno del sostegno dell’opposizione. ...

Salvini : nessuna schedatura per i rom. Tutelare bambini : Roma, 18 giu. , askanews, Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo Tutelare prima di ...

Malattie del rene nei bambini : scoperte le basi genetiche della sindrome nefrosica : Una nuova ricerca condotta negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna e in Italia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, getta luce sulla genetica alla base di una malattia renale debilitante nei bambini, la sindrome nefrosica. I risultati, pubblicati nell’ultimo numero del Journal of American Society of Nephrology (JASN), la più autorevole rivista del settore, potrebbero portare a nuove diagnosi e, quindi, a nuovi trattamenti. “L’analisi del ...

Conto alla rovescia per Giulia che da Cuneo porterà sorrisi ai bambini in Tanzania : Giulia MELLANO - Meno di venti i giorni che mancano alla prossima partenza per Ilula. Sembrano tanti, perché in venti giorni a Cuneo si possono fare tantissime cose, ma in realtà sono pochi. Venti ...

Ludopatia - anche i bambini dipendenti dai videogame : “Mio figlio ossessionato dallo smartphone”. Su FqMillenniuM : «Quando nostro figlio ha compiuto cinque anni, i nonni gli hanno regalato il Nintendo. Già in quel momento abbiamo notato che il gioco lo prendeva moltissimo e che faceva fatica a staccarsi. Poi in prima media è arrivato il primo smartphone suo personale, è stato lì che è cominciato tutto». Giulio (nome di fantasia) oggi ha 13 anni ed è dipendente dal gioco da quando ne aveva dieci. Il cellulare è la sua ossessione ed è arrivato a giocare anche ...

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Premio Giornalistico Marco Luchetta - Nadia Toffa : ‘Il mio pensiero ai bambini vittime di abusi’ : Il Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta taglia il traguardo della sua 15esima edizione e anche quest’anno si fa portavoce delle vicende più scottanti legate all’infanzia violata nel mondo e in Italia. Venerdì 15 giugno la consegna del Premio è su Rai1 in seconda serata con la serata speciale “I nostri Angeli” di scena al Politeama Rossetti di Trieste, per la regia di Andrea Apuzzo. Tra i premiati anche Nadia Toffa e ...

I bambini scrivono all Accademia della Crusca 'Mettete nei dizionari il pulmanista che ci accompagna a scuola' : Stavolta, a prendere carta e penna per scrivere all'Accademia della Crusca, è stata una quinta elementare di Bisignano, in provincia di Cosenza. I bambini hanno spiegato all'Accademia che custodisce ...

5 giochi tradizionali che fanno bene ai bambini : 3, QUATTRO CANTONI per trovare il proprio posto nel mondo I quattro cantoni è un gioco da bambini si gioca in genere all'aperto o in una stanza abbastanza grande in caso di pioggia. I giocatori ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Eruzione Vulcano Guatemala : 9 esplosioni all’ora - Lahar e temperature superficiali di 109°C mettono a rischio la vita dei soccorritori. Tra i dispersi anche 30 bambini di una scuola [GALLERY] : 1/15 ...