Hyundai e Audi | insieme per le future auto Fuel Cell Firmato l’accordo

(Di mercoledì 20 giugno 2018)hanno siglato una partnership per lo sviluppo congiunto di tecnologie e componentistica per veicoli. Si tratta di un accordo plurennale di cross-licensing (concessione reciproca di licenze) per la condivisione di brevetti, sia esistenti che futuri, che comprende anche l’estensione alle rispettive affiliate, cioè Kia e Volkswagen. Un asse, quello tedesco-coreano, che è stato sancito dalle firme del vice-amministratore delegato di-Kia Eui-Sun Chung e del responsabile tecnico dello sviluppoPeter Martens. E che, nelle intenzioni dei due gruppi, servirà a dare impulso e a creare nuove opportunità per il mercato (futuro) dei veicoli alimentati a idrogeno. Come si diceva, l’accordo comprende anche l’accesso, da parte dei firmatari, alle risorse già esistenti del partner. In questo senso,metterà a disposizione il know how ...