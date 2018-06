Hockey pista | Europei 2018 | il calendario completo Programma e orari delle partite

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : Lodi campione d’Italia per il secondo anno consecutivo! Il Forte dei Marmi si arrende in tre sfide : Il Lodi si conferma campione d’Italia di Hockey pista. I lombardi hanno conquistato il terzo titolo della loro storia, il secondo consecutivo, al termine di una cavalcata entusiasmante, che li ha visti cadere, rialzarsi e poi dominare sia la regular season sia la Finale dei Playoff scudetto 2018, letteralmente senza storia. Eppure il Forte dei Marmi ha provato in tutti i modi a rendere la vita difficile al Lodi, giungendo ad un passo dalla ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : il Lodi batte 2-1 il Forte dei Marmi ed ora ha tre match point per il tricolore : Il Lodi allunga contro il Forte dei Marmi ed ora vede lo scudetto. I detentori del titolo volano sul 2-0 nella Finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista grazie al successo in gara-2 contro gli storici rivali, nella terza replica dell’ultimo atto che ormai caratterizza la Serie A1. Memori del blitz a Forte dei Marmi, i lombardi prendono subito le redini della partita nelle battute iniziali del match e al 12′ approfittano di ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Barcellona in trionfo! Sconfitto 4-2 il Porto - per i Blaugrana è il 22° trofeo : Barcellona in trionfo nell’Eurolega 2018 di Hockey su pista. Il team spagnolo ha Sconfitto 4-2 il Porto nella finale della più importante competizione europea per club, mettendo in evidenza una netta supremazia per lunghi tratti del match e gestendo i momenti di maggiore sofferenza fino al tripudio conclusivo. A sbloccare la partita è stato Lucas Ordonez, autore del gol dell’1-0 per gli spagnoli a metà della prima frazione, poi ci ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta - ora due match in casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi spazza via il Viareggio in goleada e vola in finale con il Forte dei Marmi : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista sarà ancora una volta Lodi-Forte dei Marmi. Le due squadre si contenderanno il tricolore per il terzo anno consecutivo e il bilancio nei primi due confronti è di una vittoria a testa. Il Lodi era stato costretto a giocarsi tutto in gara-5 nelle Semifinali contro un coriaceo Viareggio, che ha fatto leva sull’esperienza di Bertolucci e Ventura per mettere alle corde i campioni ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : tripletta epica per Mirko Bertolucci! Viareggio porta Lodi a gara-5 : Viareggio e Lodi si giocheranno alla “bella” il pass per la finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno fatto valere il fattore campo in gara-4, portando a casa la vittoria per 3-1 contro i campioni d’Italia, messi alle corde dalla prova superba di un veterano della nazionale italiana e da una difesa che ha messo la museruola all’attacco formidabile dei detentori del titolo. L’avvio di gara è stato ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : Gaston De Oro ribalta il Breganze con una tripletta - la prima finalista è il Forte dei Marmi : Il Forte dei Marmi è la prima finalista dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno inflitto un perentorio 3-1 in rimonta al Breganze, chiudendo la serie sul 3-0 e sancendo una schiacciante superiorità, dipesa anche dall’impegno dei veneti in Coppa Cers, con una vittoria che rivela la maturità e lo spessore tecnico del gruppo guidato da Bresciani, giunto alla quinta finale consecutiva. E pensare che il match sembrava ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : Lleida in trionfo davanti al suo pubblico! Il Barcelos abdica dopo due vittorie : Il Lleida è profeta in patria e vince davanti al suo pubblico la prima Coppa Cers della sua storia. Una partita emozionante è andata in scena in Spagna tra i padroni di casa e il Barcelos, reduce da due trionfi consecutivi e smanioso di conquistare un clamoroso tris. L’esperienza superiore dei lusitani ha fatto la differenza nei minuti iniziali, nel corso dei quali il Lleida è andato a sbattere contro Silva e si è visto trafiggere da un ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi beffa il Viareggio ai rigori - due match point per i campioni d’Italia : Dal paradiso all’inferno e ritorno. La parabola del Lodi ha dell’incredibile in gara-3 dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia superano il Viareggio ai rigori e si portano in vantaggio 2-1 nella serie, ma sfiorano un tonfo che avrebbe potuto davvero compromettere il destino dei principali favoriti per la conquista del tricolore. Il Lodi impiega appena 6′ per passare in vantaggio con un gol del ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : il Breganze a caccia del primo trofeo internazionale della sua storia - il Barcelos si candida al tris : C’è aria di impresa per una delle compagini storiche dell’Hockey pista in Italia. Il Breganze si appresta a disputare la Final Four della Coppa Cers 2017-2018 con la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con le rivali iberiche e di disporre di mezzi tecnici e morali per guardare con fiducia all’atto conclusivo della competizione, che andrà in scena tra sabato 28 e domenica 29 aprile. I veneti non hanno mai ...

Il salernitano Massimo Giudice nuovo allenatore della nazionale femminile Hockey su pista : Il salernitano Massimo Giudice è il nuovo allenatore della nazionale femminile di hockey su pista. Dopo le dimissioni di Dario Rigo, ieri il Presidente delle Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, ha conferito ufficialmente l'incarico al tecnico salernitano. Nato a Salerno nell'aprile del 1967, Giudice ha vissuto in Campania tutta la sua carriera di atleta, ...

Hockey pista - Massimo Giudice nuovo CT dell’Italia femminile. Succede al dimissionario Dario Rigo : Massimo Giudice è il nuovo CT della Nazionale Italiana femminile di Hockey pista. Il coach campano guiderà le azzurre già a partire dagli Europei che si disputeranno il prossimo ottobre in Portogallo e poi ai World Roller Games 2018 a Barcellona. Il tecnico è stato nominato da Sabatino Aracu, Presidente della Fedarazione, dopo le dimissioni di Dario Rigo per motivi personali in seguito al sesto posto ottenuto ai World Roller Games. Massimo ...

Hockey pista - Final Four Coppa Cers 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e il tabellone : Un’italiana a caccia del primo trofeo internazionale della sua gloriosa storia. Il Breganze ha un chiodo fisso in testa e punta alla conquista della Coppa Cers 2017-2018, che vivrà il suo momento clou nel prossimo weekend, quando sabato 28 e domenica 29 aprile andrà in scena la Final Four. I veneti hanno vinto finora tutte le partite disputate nel torneo, ma hanno bisogno di altri due successi per sollevare al cielo il trofeo. Federico ...