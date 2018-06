Ho sentito le voci di quei bambini divisi dai genitori E non ho chiuso occhio

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Non avevo ancora avuto il coraggio di ascoltare l'audio deiseparati daial confine tra Messico e Usa.L'ho fatto questa notte.E non ho più. Ledeiche imploravano di poter chiamare "almeno" la zia o urlavano "papà" e i loro pianti rimbombavano nelle mie orecchie e nella mia testa.che hanno affrontato un viaggio e alla fine del viaggio sono stati strappati aie lasciati soli in gabbie, senza poter capire cosa è accaduto. O peggio ancora pensando che il genitore, la persona a cui si affida, l'abbia abbandonato senza una spiegazione.Pensate allo "sgomento". Pensate alla "paura". Pensate allo stordimento di trovarsi in un luogo sconosciuto senza vedere un volto conosciuto. Pensate al trauma irreversibile che questistanno subendo e che porteranno sempre addosso. Pensate all'"insicurezza" che ...