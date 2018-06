Harley-Davidson Summer 2018

Al centro degli acquisti Harley-Davidson : Protagonista Harley-Davidson , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,48%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Harley-Davidson mantiene ...

Dazi - l’Ue risponde alle tariffe Usa su acciaio e alluminio : da luglio contromisure su jeans e Harley Davidson : Donald Trump non rinnova l’esenzione all’Unione europea dei Dazi su acciaio e alluminio e, come promesso, la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker non sta a guardare. Sono partite ufficialmente le procedure per attivare le contromisure alla tassazione imposta dal presidente Usa, già annunciate nei mesi scorsi. Nel mirino alcuni “prodotti simbolo” a stelle e strisce, come i jeans Levi’s e le moto Harley ...

Harley-Davidson Blue Edition - la moto più costosa del mondo : Perché spendere più di un milione di euro per un’auto se si può fare altrettanto per una moto? Bündnerbike è un concessionario e tuner svizzero specializzato in Harley-Davidson che ha chiesto il supporto del gioielliere Bucherer per realizzare la Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition. Il valore è di 1,88 milioni di franchi svizzeri, più o meno 1,6 milioni di euro. Le ragioni di questa quotazione vanno ricercate nell’esclusività ...

L’Harley-Davidson più costosa di sempre : 1 - 4 milioni di sterline per la moto in oro e diamanti [VIDEO] : Battezzata Harley-Davidson Blue Edition, questa moto-gioiello fatta in oro e diamanti è frutto del lavoro dell’orologiaio svizzero Carl F. Bucherer e del customizzatore Bündnerbike Dall’unione del celebre orologiaio svizzero specializzato in prodotti di lusso Carl F. Bucherer e il customizzatore di Harley-Davidson, Bündnerbike, è nata la moto più costosa di tutti i tempi, battezzata Blue Edition. Basata sull’Harley Davidson Softail Slim S, ...

Fisco Usa e aziende : Harley-Davidson incassa i risparmi sulle tasse e scappa : New York - Passerà forse alla storia come uno dei paradossi della riforma americana che ha abbattuto le tasse aziendali: Harley-Davidson, icona

La Harley-Davidson di Terminator 2 all’asta online (prezzo base : $200mila) : La Harley-Davidson è un sogno per molti di noi ma se poi ad andare in vendita è quella di Terminator 2, la mania si impenna. La casa d’aste online icollector.com ha appena esposto al pubblico la Harley Fat Boy usata da Arnold Schwarzenegger in Il giorno del giudizio, il sequel che lo vede nei panni del robot dal cuore d’oro. La moto in sé poi è impossibile da dimenticare: la si vede fin dall’inizio del film quando il corpulento ...

Harley-Davidson presenta lo Sportster Weekend : È fissato per questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 maggio, l’appuntamento con lo Sportster Weekend, lo speciale porte aperte promosso da H-D Italia e dedicato alla gamma più longeva della storia Harley: il modello fu infatti introdotto per la prima volta nel 1957! Se da una parte c’è dunque la tradizione, dall’altra le […] L'articolo Harley-Davidson presenta lo Sportster Weekend sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Harley-Davidson e Jeep : la partnership si rafforza : Per il quinto anno consecutivo, Harley-Davidson e Jeep rinnovano e rafforzano la loro collaborazione in ambito europeo: Jeep sarà infatti Key Partner e Official Sponsor dei più importanti eventi e raduni targati Harley-Davidson che si terranno in Europa, Medio Oriente e Africa. Non esistono marchi più iconici di Harley-Davidson e Jeep. Entrambi vantano una storia […] L'articolo Harley-Davidson e Jeep: la partnership si rafforza sembra ...

Harley Davidson - meglio del previsto il primo trimestre : ROMA - I ricavi sono in accelerazione mentre gli utili faticano a tenere il passo. Questi i primi dati relativi alla trimestrale della più nota e gloriosa casa motociclistica statunitense, la Harley-...