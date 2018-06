Guardia di Finanza e grandi evasori | un bottino da 2 | 3 miliardi sottratto al Fisco

Salvati dalla Guardia di finanza 34 cuccioli di cane : Due operazioni distinte al casello di Villesse e al confine di Sant'Andrea. Gli animali erano stremati ma ora stanno bene. Denunciate quattro persone

Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma – senza avvocati, dice il Fatto – dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati appeared first on Il Post.

Fondi sospetti della Lega - blitz della Guardia di Finanza alla Cassa di Risparmio di Bolzano : Bolzano . blitz della Guardia di Finanza questa mattina , 13 giugno, nella sede della Cassa di Risparmio di Bolzano, nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio dei Fondi della Lega partita da Genova. ...

Droga - Guardia di finanza sequestra 10 tonnellate di hashish su nave a Catania : 9 arresti : Oltre 10 tonnellate di hashish e l’ex peschereccio oceanico ‘Quest’ battente bandiera Paesi Bassi che le trasportava sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Catania. Durante l’operazione le Fiamme gialle hanno anche arrestato i 9 componenti l’equipaggio della nave. I provvedimenti sono stati convalidati ieri dal Gip. L’operazione, coordinata dalla Dda della Procura etnea, è stata eseguita da militari ...

Riva - la Guardia di Finanza sequestra 200 giochi non a norma in un'azienda cinese : Riva. La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha sequestrato ad una azienda gestita da cinesi circa 200 giocattoli perché non conformi alle misure di sicurezza e privi di ogni prescrizione in ordine ...

La Guardia di Finanza di Palermo scopre 800 lavoratori in nero e 13 milioni di evasione : Al termine di un'articolata indagine durata circa due anni e mezzo, i finanzieri del Gruppo di Palermo hanno scoperto un'ingente evasione fiscale, contributiva e previdenziale perpetrata attraverso la ...

Blitz della Guardia di Finanza all'interno del deposito rifiuti Ata di Borghetto : Blitz della Guardia di Finanza di Albenga all'interno del deposito rifiuti Ata di Borghetto Santo Spirito. Le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso e sull'operazione vige il massimo riserbo ...

Facebook - la Guardia di Finanza contesta al social network 300 milioni di evasione : Dopo i guai giudiziari per il caso Cambridge Analytica, ora Facebook deve tornare ad affrontare i suoi “problemi” con le tasse. Secondo la guardia di Finanza di Milano – riporta il Corriere della Sera – il social network fondato da Mark Zuckerberg ha generato ricavi per circa 300 milioni di euro, tra il 2010 e il 2016, dalla vendita degli spazi pubblicitari in Italia. Ricavi mai dichiarati al Fisco. E che ora rischiano di ...

Certificazioni Bio fasulle - azienda agricola ingauna denunciata dalla Guardia di Finanza : stata condotta nei giorni scorsi da parte della Guardia di Finanza di Albenga guidata dal comandante Angela Crisci, una importante operazione di verifica sulle Certificazioni Bio di varie aziende ...

Torino - regala la panna sul gelato a un cliente : 500 euro di multa da pagare | Smentita della Guardia di finanza : "Il mio cliente ha preso due coppette da due euro e io gli ho offerto la panna. Mi ha dato 20 euro e io gli ho dato 16 euro di resto", ha detto il titolare della gelateria. L'uomo è uscito dal locale ...

Isola d'Elba - vice prefetto arrestato dalla Guardia di finanza | : In manette anche un membro di una famiglia ritenuta della 'ndrangheta che opera in Piemonte, considerata mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Tra le accuse: associazione a ...

Concorso Guardia di Finanza 2018 : ultimi giorni per candidarsi : Concorso Guardia di Finanza 2018: ci sono ancora due settimane di tempo per partecipare alla prova, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri (335 del contingente ordinario...

Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno : Il viceprefetto reggente dell’Ufficio distaccato della prefettura dell’Isola d’Elba Giovanni Daveti e un pregiudicato che appartiene a una nota famiglia della ‘ndrangheta attiva in Piemonte – ritenuto il mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia avvenuto nel 1983 – The post Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno appeared first on Il Post.