GR | passo del Bernina chiuso per smottamento

F1 - Raikkonen spiega i segreti del Paul Ricard : “ci saranno varie opportunità di sorpasso” : Il pilota della Ferrari ha analizzato le caratteristiche del circuito francese, sottolineando come ci saranno varie opportunità di sorpasso Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere l’ennesimo ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ L'analisi del calo M5s - sorpasso Lega : primo partito : Sondaggi Elezioni Comunali 2018: L'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:56:00 GMT)

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il primo passo della mia rinascita” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...

A spasso sulle mura dell'antica Cesarea : Per la sua perfetta acustica e per la sua ubicazione in riva al mare anche il teatro romano richiama molte migliaia di spettatori in occasione di spettacoli musicali. "Un po' come nell'Acropoli di ...

Lo spread non perdona - c'è il sorpasso : la Grecia ora è considerata più sicura dell'Italia : Continuano le tensioni sui mercati dei capitali [VIDEO]: nella giornata del 7 giugno si è rilevato per alcuni titoli di stato greci a breve un rendimento inferiore ai titoli italiani di pari scadenza. Questo vuol dire che, nella percezione degli operatori finanziari, la Grecia è considerato un emittente meno rischioso dell'Italia rispetto a quella particolare durata temporale. L'incertezza sui provvedimenti concreti, mediante i quali il ...

Bollo auto - primo passo della Ue per uniformare la tassa in base ai chilometri percorsi : Il Bollo auto sara' unico per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. L’importante novita' in merito a quella che viene sempre definita come la tassa più odiata dagli italiani viene, questa volta, direttamente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha votato una proposta che prevede di uniformare la tassa prevedendo criteri unici per il calcolo. Oltre che a criteri di semplificazione delle procedure, la decisione è ispirata ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia verso la presidenza del Copasir : un altro passo verso il governo : Ha incassato la nomina del vicepresidente della Camera , nella persona del suo braccio destro Fabio Rampelli . Ma Giorgia Meloni potrebbe non fermarsi qui. Il suo ruolo nella ripartenza della ...

L’Argentina ha fatto un passo verso la legalizzazione dell’aborto : La camera bassa ha approvato una nuova legge molto più avanzata dell'attuale, nonostante l'opposizione del presidente e della Chiesa; ora tocca al Senato The post L’Argentina ha fatto un passo verso la legalizzazione dell’aborto appeared first on Il Post.

Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso - ecco il video choc del salvataggio di due donne : Gli agenti delle Volanti hanno salvato due donne, una delle quali di oltre 80 anni, rimaste intrappolate nella loro Auto C4 Picasso in un sottopasso invaso dall'acqua in via Caduti del Lavoro...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

“Ufficiale : si sposa!”. La supervip fa il grande passo. Si sa anche la data del grande evento : È una delle cantanti più amate, con la sua voce inconfondibile e quelle canzoni che sanno unire alla perfezione la potenza e la dolcezza. È anche molto amata per il suo saper cantare la donna in generale, la femminilità, l’amore ma anche la vita quotidiana con tutto quel che comporta. E, cosa molto più importante, a detta di tutti, lei è una di quelle che resta sempre naturale, sempre se stessa, ed è per questo che piace e che è ...

Francia - suicida in carcere Hassala. Passò le armi ad amici dell'attentatore di Nizza : Uno dei soggetti arrestati per l"attentato di Nizza del 14 luglio 2016 si è suicidato in carcere; si tratta del trentottenne cittadino albanese Aleksander Hassala.L"uomo, noto anche in Italia dove aveva vissuto, era detenuto nel carcere di Fleury-Merogis dal dicembre del 2016 ed è stato trovato venerdì scorso impiccato nella propria cella dove era da solo ma non in isolamento. La sua custodia cautelare era stata prorogata pochi giorni fa, ma ...