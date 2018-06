Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei Diritti Umani dell' Onu

CNH - Iveco Defence Vehicles a lavoro per i Marines deGli Stati Uniti : Iveco Defence Vehicles al servizio dei Marines americani . Nell'ambito del contratto assegnato dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti a BAE Systems per la produzione della prossima generazione di ACV ...

Onu - Gli Stati Uniti annunciano il ritiro dal Consiglio dei diritti umani : "Organismo ipocrita" : Gli Stati Uniti hanno giustificato la decisione con il trattamento riservato dal Consiglio a Israele

Gli Stati Uniti usciranno dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite : Da tempo criticavano l'organo dell'ONU, accusandolo tra le altre cose di essere ostile a Israele The post Gli Stati Uniti usciranno dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

Playstation Hits : I miGliori giochi PS4 a prezzo vantaggioso : Sony annuncia ufficialmente la nuova raccolta Playstation Hits, la quale include i migliori giochi PS4 venduti ad un prezzo vantaggioso, scopriamo insieme quali sono i titoli proposti. Sony annuncia la raccolta Playstation Hits Come da foto, la raccolta include numerosi titoli venduti a 19,99€ ciascuno, acquistabili sia in formato digitale tramite il Playstation Store che fisico tramite i rivenditori selezionati. Di seguito ...

Circola un audio registrato tra i bambini tolti ai genitori - neGli Stati Uniti : Si sentono molti bambini imprigionati piangere e chiedere in spagnolo di poter parlare con il padre o la madre The post Circola un audio registrato tra i bambini tolti ai genitori, negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Silk Road - Gli Stati Uniti vogliono in tribunale il braccio destro del fondatore : (Foto: Corbis Images) La storia di Silk Road non era finita con la sentenza del carcere a vita per il fondatore Ross Ulbricht e la successiva conferma della corte d’appello, di un anno fa. A cinque anni dal suo arresto, sarà il suo consigliere a dover affrontare i tribunali americani. Fbi, Irs, Dhs e i procuratori del Distretto Meridionale di New York hanno annunciato l’estradizione del 56enne canadese Roger Clark da una cella di ...

ProPublica pubblica l'audio dei bambini separati dai genitori al confine con Gli Stati Uniti : "Papa, papa!". In un audio pubblicato dall'agenzia non profit ProPublica, si sentono le voci e i pianti disperati di un gruppo di bambini, circa 10, provenienti dall'America centrale e separati dai loro genitori al confine con gli Stati Uniti. La registrazione risalirebbe a una settimana fa e, a un certo punto, si sente anche un funzionario fare una battuta sui bimbi in lacrime: "Abbiamo un'orchestra qui. Quello che manca è un ...

Catania - arrestati 19 mafiosi. Gli ordini del boss arrivavano dal carcere : Diciannove membri del clan mafioso Laudani sono stati tratti in arresto questa mattina a Catania. Le indagini hanno consentito di scoprire che il boss riusciva a impartire gli ordini dal carcere, comunicandoli ai parenti di un suo compagno di cella.Continua a leggere

Donald Trump : "Gli Stati Uniti non saranno un campo di migranti" : Gli Stati Uniti non saranno un "campo di migranti". Parola di Donald Trump. "Abbiamo le peggiori leggi al mondo sull'immigrazione", ha aggiunto il presidente americano che ha puntato il dito contro i "democratici ostruzionisti". - "Guardate quello che sta succedendo in Europa e altrove, non possiamo consentire che ciò accada" negli Usa, ha continuato Trump, "se i democratici smettono di fare ostruzione possiamo fare qualcosa".Intanto ...

Le famiglie separate al confine con Gli Stati Uniti : Storie e foto della crisi causata dalla nuova politica sugli ingressi voluta da Trump, che ha già causato traumi e sofferenze ad almeno 2.000 bambini The post Le famiglie separate al confine con gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Maltempo - il rischio idrogeologico nella città di Messina a valle dei versanti devastati daGli incendi di luGlio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Estorsioni di 'ndrangheta tra Aprilia e Pomezia - chi sono Gli arrestati : Ci sono due noti Apriliani tra le quattro le persone arrestate ieri dai carabinieri per le Estorsioni aggravate da metodo mafioso, con l'uso di bombe e mitra Si tratta dei fratelli Giampiero e Sergio ...

Potenza - tenta di uccidere la moGlie : fermato dal fiGlio - arrestati : Potenza, tenta di uccidere la moglie: fermato dal figlio, arrestati Potenza, tenta di uccidere la moglie: fermato dal figlio, arrestati Continua a leggere L'articolo Potenza, tenta di uccidere la moglie: fermato dal figlio, arrestati proviene da NewsGo.