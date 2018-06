Giulia De Lellis | “Ho chiuso con Ignazio e Sonia | si sono comportati male”

Giulia De Lellis e Andrea Damante - ritorno di fiamma : quello che sappiamo : Cosa succede fra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Secondo le ultime notizie fra gli ex protagonisti di Uomini e Donne ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dopo l’annuncio della rottura, arrivato come un fulmine a ciel sereno, l’influencer ha abbandonato la casa che condivideva con l’ex tronista, ma ha deciso di non trasferirsi di nuovo a Roma, rimanendo a Verona. Proprio la città è stata teatro di numerosi incontri ...

Giulia De Lellis - Andrea Damante e il mistero del ritorno di fiamma : «Prima insieme per lavoro - ora la cena segreta» : MILANO ? Sembra proprio che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano molto più vicini come testimonia con foto in esclusiva Spy. La coppia (i Damellis, come li chiamano i fan) si è...

Giulia De Lellis e Andrea Damante : a cena insieme alla famiglia di lei - foto : Sono già passati circa due mesi dalla definitiva ed improvvisa rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. In tutto questo periodo la ragazza ha preferito il silenzio, lasciando intendere che la colpa della fine del fidanzamento sia stata unicamente di Andrea. Secondo i rumors sul web, pare che la causa sia attribuibile a presunti tradimenti di lui, ma non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Ciò che sembrava definitivo era ...

Giulia De Lellis si riavvicina ad Andrea? Sui social scrive : Libera di prendere o lasciare : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne ormai da qualche giorno e più precisamente da quando i siti di Gossip riportano tutti gli incontri che hanno avuto i due ultimamente. Mentre sul web impazza la news che sia tornata tra le braccia del suo ex, la romana ha scritto su Instagram un messaggio che sembra confermare indirettamente tutte le voci sulla sua vita ...

Giulia DE LELLIS E ANDREA DAMANTE STANNO INSIEME? / Lei conferma con un messaggio? Tutti gli indizi : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE STANNO di nuovo INSIEME? Gli indizi si fanno sempre più numerosi: la coppia sorpresa a Roma insieme ai genitori di lei.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Giulia e Andrea di nuovo insieme? La De Lellis rompe il silenzio : Da questa mattina i social sono stati bombardati di foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme. Immeditamente, quindi, i fan della coppia hanno ricominciato a sperare in un ritorno di ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - riavvicinamento in corso? L’indiscrezione : Ti porto a cena con me cantava Giusy Ferreri. Ed è quello che è successo nelle ultime ore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis avvistati insieme in un ristorante di Anzio alimentando così le speranze dei fan che non si sono mai arresi alla loro rottura e che sognano di rivederli ancora mano nella mano come quando uscirono dagli studi di Uomini e donne. Dopo un periodo di gelo gli ex piccioncini hanno recuperato il dialogo, e a quanto pare non ...

Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social - poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a parlare: il motivo dell’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante Nelle ultime ore le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti a riallacciare i rapporti d’amore si sono fatte sempre più martellanti, complice un avvistamento dei due in un […] L'articolo Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme? / La coppia sorpresa in aeroporto : l'amore è tornato? : Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno di nuovo insieme? Gli indizi si fanno sempre più numerosi: la coppia sorpresa a Roma insieme ai genitori di lei.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:17:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante - che succede? : «Io vivo qui, lui li. Del resto non parlo con nessuno». La romana Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, regisce così alle voci che la vogliono nuovamente impegnata con lo storico ex Andrea Damante, dandoci appuntamento dopo l’estate nella sua nuova casa veronese, dove, sottolinea, vive da sola. Seppur non troppo distante dall’ex. LEGGI ANCHEGiulia De Lellis: «Siamo tutti più soli» Nelle ultime settimane i due sono stati ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme : l'avvistamento : Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Questa è la domanda che si pongono i fan dei Damellis, così come i due sono stati ribattezzati dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Dopo la fine della loro relazione, si sono susseguiti i botta e risposta tra i due ragazzi tramite i social e le riviste a cui hanno rilasciato dichiarazioni. Se Giulia ha dichiarato di non volere avere più nulla a che fare con il suo ex, Andrea, dal ...

U&D - Giulia De Lellis dice 'No' al trono classico : Giulia De Lellis e Andrea Damante, due nomi che fino a qualche tempo fa erano inscindibili. I due ragazzi, amatissimi da migliaia di fans in tutta Italia, si sono conosciuti a Uomini e donne nel 2016 nei ruoli di tronista per lui e corteggiatrice per lei. Dal momento della scelta, i due ragazzi si sono mostrati innamoratissimi e hanno partecipato, nel 2016 Andrea e nel 2017 Giulia, al noto reality Grande Fratello VIP. Da qualche mese, però, ...