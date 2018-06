Giro sempre più green ed ecosostenibile : Queste amministrazioni sono state premiate stamattina a Milano da Paolo Bellino, dg di Rcs Sport. "Il Giro d'Italia ha voluto abbracciare questo progetto fin dall'inizio e la scelta è stata vincente",...

Ride Green : un Giro d’Italia sempre più ecosostenibile : La centunesima edizione della Corsa Rosa – partita da Gerusalemme e terminata a Roma e che ha visto il trionfo finale di Chris Froome – ha fatto registrare grandi numeri in tutti i suoi settori. Tra questi non poteva mancare Ride Green, il progetto ecosostenibile di raccolta differenziata giunto al terzo anno di attivazione – in collaborazione con la Cooperativa Erica – ormai diventato un punto fermo della Corsa Rosa. Ride Green ha evidenziato, ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica Gironi A-B : segna sempre CR7 - Portogallo avanti! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018, Diretta live score delle tre partite in programma mercoledì 20 giugno: si conclude il secondo turno nei gruppi A e B, in campo Uruguay, Portogallo e Spagna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:40:00 GMT)

CLASSIFICA Giro DI SVIZZERA 2018 / Richie Porte sempre maglia gialla (8^ tappa Bellinzona) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA: la maglia gialla è di Richie Porte alla vigilia della 8^ tappa, prevista oggi a Bellinzona. Vediamo le altre graduatorie alla penultima frazione della corsa.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:17:00 GMT)

CLASSIFICA Giro DEL DELFINATO 2018 / Maglia gialla sempre Thomas - secondo ora Yates (6^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Thomas è la nuova Maglia gialla ma nelle altre graduatorie c'è tamnta Italia con Moscon e Cataldo (6^ tappa oggi).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Giro del Delfinato – Impey fa sua la volata di Saint-Just-Saint-Rambert - Kwiatkowski sempre leader : Impey trionfa in volata sul traguardo di Saint-Just-Saint-Rambert: il sudafricano si aggiudica la seconda tappa del Giro del Delfinato Dopo il prologo disputato ieri a Valence, i corridori in gara al Giro del Delfinato sono tornati in sella alle loro bici per la seconda tappa della corsa francese. 179 km da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert: una frazione ondulata, con sette gpm e tante insidie. Un arrivo in volata dove ad avere la meglio è ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Orgoglioso del secondo posto - non sempre si vince. Tornerò” : Tom Dumoulin ha chiuso al secondo posto la classifica generale, cedendo il passo a Chris Froome per appena 46″, non riuscendo così a bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il capitano del Team Sunweb ha detto ai microfoni Rai: “Sono felice ed orgoglioso del mio secondo posto, a volte si vince, altre, come quest’anno no. Sono contento del lavoro fatto con la squadra, tornerò al Giro“. Clicca qui per mettere “Mi ...

Trent'anni fa Senna fu Magic : il Giro più veloce di sempre : Del monegasco in orbita Ferrari dice: "È un giovane promettente, ma bisogna proteggerlo dalle pressioni di chi lo indica come futuro campione del mondo. Il nostro team principal Cedric Vasseur ci sta ...

Giro d’Italia 2018 : il miglior Chris Froome di sempre. Mai così forte nemmeno al Tour de France. Ora ha convinto tutti : Quando manca una tappa alla fine, Chris Froome è primo nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Un risultato che forse alla vigilia dell’evento era più che probabile ma che per lunghi momenti, durante la Corsa Rosa, è sembrato tra il difficile e l’impossibile, specialmente pensando alle tante difficoltà affrontate dal keniano bianco e agli avversari che parevano inattaccabili (il Simon Yates delle prime due settimane e ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : verso lo Jafferau - Froome sempre leader! 19tappa : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 19tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e...

Giro d’Italia – Dumoulin non spaventa Yates : “ero stanco - ma sono sempre avanti! Meglio che esser dietro” : Le sensazioni di Simon Yates al termine della tappa di Prato Nevoso: Dumoulin non spaventa la maglia rosa E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con l’attacco di Froome che Dumoulin e ...

Giro d'Italia - a Prato Nevoso trionfa Schachmann. Yates sempre in rosa - ma Dumoulin recupera 28' : Prato Nevoso - Come previsto la salita finale di Prato Nevoso ha infiammato la 18a tappa del Giro d'Italia . Il successo di giornata è andato al tedesco Maximilian Schachmann , il più tenace tra i ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre più maglia ciclamino! Giulio Ciccone in maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la diciassettesima tappa. maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 290 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 109 6 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 107 7 ITA BALLERINI ...