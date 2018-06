Serie B calciomercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Pescara : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito

Crotone - il dopo-Zenga ha un nome : Giovanni Stroppa ha firmato : Giovanni Stroppa lascia il Foggia per accasarsi al Crotone, dove prenderà il posto di Zenga dopo la retrocessione dalla Serie A Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Crotone, ad ufficializzarlo è stato il club calabrese in una nota. Stroppa, che verrà presentato alla stampa la prossima settimana, ha rescisso l’accordo che lo legava al Foggia Calcio 1920 e ha firmato il contratto con la società rossoblù per i prossimi due anni, fino al ...