Giovane lesbica rifiutata a colloquio di lavoro | «A noi servono donne | non maschi

Giovane lesbica rifiutata al colloquio di lavoro : 'A noi servono donne - non maschi mancati' L'incredibile risposta via chat : di Veronica Cursi Ha risposto ad un annuncio di lavoro per uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione 'Lungotevere in Festa 2018', ma dopo una breve conversazione via chat si è vista ...