Giorgetti | Conte capace ma a volte ci litigo | Berlusconi collabora

La linea Mattarella/Tria/Giorgetti e il futuro del governo Conte : Ma, se risultasse confermato l'intento di una delle due formazioni al governo o di entrambe, di sostenere tale nomina " magari inaudita altera parte, cioè il ministro dell'Economia, cosa a cui non ...

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Giancarlo Giorgetti - rabbia per i patti non rispettati non rispettati da Giuseppe Conte : Il governo ottiene la fiducia con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Ed è chiaro subito che in Senato la 'brasiliana' di Giuseppe Conte è troppo stretta. Alla maggioranza gialloverde ...

[Il retroscena] Gli sms di Giorgetti a Conte : "Hai dimenticato le autonomie - l'iva e l'Ilva…" : Ma ha definito il governo per quello che è: "Un premier non eletto, una coalizione non votata, un'operazione politica indifendibile secondo i criteri dei 5 Stelle prima maniera". E "il contratto di ...

Conte - i ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti sottosegretario alla Presidenza : I numeri del governo di Giuseppe Conte sono chiari: diciotto ministri, ma la squadra arriva a 20 con premier e sottosegretario alla Presidenza del consiglio, il primo 5 Stelle e il secondo leghista....

Tria e Moavero tecnici non sgraditi al Colle. Di Maio e Salvini vicepremier per guidare Conte. Giorgetti sottosegretario chiave. Tutti i ministri : La base del nuovo accordo è la stessa di una settimana fa, con un bilanciamento dei ministeri di peso tra Lega e M5s. Ma le due caselle chiave dell'esecutivo giallo-verde, dicastero dell'Economia ed Esteri, sono state stravolte per sbloccare l'impasse e avere il consenso del Capo dello Stato.Il foglietto con la lista dei ministri, sventolato su Facebook da un arrabbiatissimo Luigi Di Maio domenica scorsa quando il governo politico era ...

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi - offerto Giorgetti | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Elezioni: Prenderò iniziative nelle prossime ore"

Governo : Conte Premier - battaglia sull'eurocritico Savona all'economia. Ipotesi Giorgetti : Chi è Savona Laureato in Economia nel 1961, specializzato al Mit di Boston, entrato nell'ufficio studi della Banca d'Italia, direttore generale di Confindustria e tra i fondatori dell'università ...

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Governo - il Colle dà l'incarico a Conte. Scontro su Savona all'Economia - avanza Giorgetti : Il nome più discusso è quello di Paolo Savona all'Economia, il professor "anti-euro" che piace tanto a Salvini e ha incassato anche l'ok di Di Maio, ma sembrerebbe essere meno gradito al Quirinale ...