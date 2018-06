Gaza | raid israeliano contro Hamas Distrutte batterie missilistiche

Gaza : razzi su Israele - raid su Striscia : 6.00 Circa 40 razzi sono stati lanciati la notte scorsa dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani a entrare nei rifugi.Quasi simultaneamente l'aviazione israeliana ha colpito nella Striscia oltre 25 obiettivi di hamas, fra cui un "impianto sotterraneo". Lo ha riferito il portavoce militare israeliano,precisando che non si ha notizia di vittime. La radio ...

Medioriente - raid di Israele contro obiettivi di Hamas a Gaza : Resta elevata la tensione fra Gaza e Israele, dopo che domenica aquiloni e palloni incendiari palestinesi lanciati dalla Striscia hanno provocato numerosi incendi nel Neghev. In reazione, nella notte ...

Striscia di Gaza: razzi palestinesi contro Israele, immediata Replica di Tel Aviv con raid aerei contro 15 basi di Hamas. Ultime notizie, rischio guerra civile: la tregua è già finita?

Gaza - tregua in bilico : nella notte razzi di Hamas e raid di Israele - : razzi palestinesi sono stati lanciati verso diverse località del Neghev occidentale, ma sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito israeliano ha risposto colpendo ...

Raid israeliani nella Striscia di Gaza - : Le forze aeree israeliane hanno colpito cinque obiettivi nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, ha comunicato l'ufficio stampa dell'esercito. "I caccia dell'aviazione israeliana hanno ...

Gaza - raid aerei israeliani contro basi militari di Hamas : Caccia da combattimento dell'aeronautica militare israeliana hanno preso di mira dieci basi di Hamas nella Striscia di Gaza. E' quanto riferisce su Twitter il portavoce delle forze di difesa ...

Pioggia di razzi e raid : a Gaza è scontro fra jihadisti e Israele : Il più intenso lancio di colpi di mortaio e razzi, e la più massiccia rappresaglia israeliana, «dal 2014». Al confine fra la Striscia di Gaza e Israele ieri si è combattuta una battaglia che ha rischiato di essere il preludio di una nuova offensiva come quella di quattro anni fa, che costò la vita a 2.300 palestinesi e 73 israeliani. Alla fine dell...

Israele - intercettati razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza. Raid di rappresaglia dell’aviazione : “Risponderemo con forza” : Si sono svegliati con le sirene di allarme gli abitanti delle zone israeliane circostanti la Striscia di Gaza mentre entrava in funzione la batteria Iron Dome che ha intercettato la maggior parte dei 25 mortai sparati verso Israele. Ai Raid di rappresaglia dei caccia israeliani gli islamisti dalla Striscia hanno risposto con nuovi lanci nel pomeriggio. Era dalla guerra del 2014 che non c’era un confronto militare simile. Dopo mesi di silenzio ...

Israele - nuovo raid sulla Striscia di Gaza : morti due palestinesi : Ancora sangue e violenza sulla Striscia di Gaza. Un attacco condotto da un carro armato dell'esercito israeliano contro una postazione militare di osservazione, avvenuto questa mattina a...

Nuovo raid di Israele a Gaza : Gaza, 27 mag. (AdnKronos) – Due palestinesi sono stati uccisi questa mattina a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in un attacco condotto da un carro armato dell’esercito israeliano contro una postazione militare di osservazione. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dell’enclave palestinese, precisando di aver identificato gli uomini uccisi: Hussein al-Amur di 25 anni e Abdel Halim al-Naka di 28. L'articolo Nuovo raid ...

Raid aerei israeliani su Gaza : colpiti obiettivi di Hamas - : L'aviazione israeliana ha colpito bersagli sotterranei e navali appartenenti al gruppo militante palestinese di Hamas e situati nella Striscia di Gaza: lo ha detto il servizio stampa delle Forze di ...

Medio Oriente, a Gaza nuovi Raid di Israele contro Hamas: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi