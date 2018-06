: #Israele #Gaza Continuano le attività dell'aviazione Israeliana su Gaza. Missili e colpi di mortaio sparati da G… - Attilio54014740 : #Israele #Gaza Continuano le attività dell'aviazione Israeliana su Gaza. Missili e colpi di mortaio sparati da G… - ErdiFuzuLi : RT @Attilio54014740: #Israele #Gaza Aviazione Israele- Colpi tre obbiettivi di #Hamas e Quassam nella striscia di Gaza . -

L'esercito israeliano hato nella notte tre obiettivi militari dinella Striscia diin risposta al lancio di aquiloni incendiari e di 5 razzi di miliziani palestinesi. Le Forze d'continueranno a operare con crescente intensità, ha fatto sapere un portavoce.Gli allarmi antiaerei sono risuonati in 5 zone israeliane vicino a, i consigli regionali di Eshkol, Shaar HaNegev, Lakhish e Hof Ashkelon e la zona industriale di Ashkelon per i 5 razzi che però non sono stati rivendicati dai palestinesi.(Di mercoledì 20 giugno 2018)