Gaza : 40 razzi su Israele - aviazione colpisce Striscia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza - tensione alle stelle : 40 razzi verso Israele - popolazione nei rifugi : tensione sempre più alta tra israeliani e palestinesi in qurlla che nelle ultime ore sembea una vera e propria escslation. Circa 40 razzi sono stati lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza ...

Gaza - 40 razzi su Israele : l'aviazione colpisce la Striscia : Circa 40 razzi sono stati lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani ad entrare nei rifugi. In ...

Gaza : razzi su Israele - raid su Striscia : 6.00 Circa 40 razzi sono stati lanciati la notte scorsa dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani a entrare nei rifugi.Quasi simultaneamente l'aviazione israeliana ha colpito nella Striscia oltre 25 obiettivi di hamas, fra cui un "impianto sotterraneo". Lo ha riferito il portavoce militare israeliano,precisando che non si ha notizia di vittime. La radio ...

Gaza - tregua in bilico : nella notte razzi di Hamas e raid di Israele - : razzi palestinesi sono stati lanciati verso diverse località del Neghev occidentale, ma sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito israeliano ha risposto colpendo ...

Gaza - bombe su postazioni di Hamas dopo i razzi contro Israele : Tel Aviv - Le forze armate israeliane hanno attaccato nella notte 15 postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza , in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese , tre dei quali sono stati ...

Gaza - razzi Hamas al confine Israele : 7.13 La tacita tregua raggiunta giorni fa fra Israele e Hamas è in bilico dopo una nottata di fuoco in cui da Gaza sono stati sparati razzi verso località israeliane di confine. A questi nuovi attacchi l'aviazione israeliana ha già reagito colpendo obiettivi dei gruppi armati palestinesi Non si hanno notizie di vittime. Ieri aquiloni incendiari palestinesi hanno causato gravi danni nei campi agricoli israeliani di confine. Decine di ettari ...