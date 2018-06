Gay | Fraccaro | “Prefetto non può annullare la trascrizione degli atti di nascita dei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I prefetti non hanno il potere diladidei figli di coppie dello stesso sesso. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, nel corso del primo question time alla Camera della nuova legislatura. Sui poteri di annullamento, “secondo un recente orientamento del Consiglio di Stato, il prefetto – ha affermato– pur dotato di poteri di vigilanza, non puòl’atto dell’ufficiale di stato civile in assenza di un’espressa previsione di legge che conferisca tale potere”. L’interrogazione di Fdi nell’aula di Montecitorio segue all’ultimo caso di Rovereto. Il comune trentino ha infriconosciuto una bimba nata in Belgio da due mamme, di cui una italiana e ancora residenti ...