Francia | un GP tutto nuovo ma carico di storia

F1 - Wolff in cerca di riscatto : “a Montreal è mancato tutto - in Francia ci prenderemo la nostra rivincita” : Toto Wolff ha chiesto alla Mercedes un pronto riscatto in Francia, per dimenticare il passo falso compiuto in Canada Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che ha deluso l’intero team Mercedes. Toto Wolff vuole un pronto riscatto già a partire dal prossimo Gp di Francia, dove i campioni del mondo saranno chiamati ad invertire la rotta dopo il passo falso canadese. © Photo4 / LaPresse “Il fine settimana ...

Mondiali - Francia-Australia 2-1. Tutto grazie a Var e goal-line technology. Il video dei goal : Una giovane Francia vince all’esordio del mondiale di russia 2018 grazie e sopratTutto alla tecnologia e nello specifico al nuovo strumento Var. I transalpini si impongono con sofferenza 2-1 all’Australia con rigore di Griezmann e gol dell’ex juventino Pogba. Francia passa in vantaggio grazie al Var Il goal della francia entrerà nella storia visto che si tratta del primo rigore da Var della storia dei Mondiali di calcio. ...

Aquarius - Salvini : ‘Vertice Macron-Conte da annullare? Francia chieda scusa’. E su Tlc al M5s : ‘Berlusconi deluso? Tutto ok’ : “Vertice Macron-Conte da annullare? Se i francesi avranno l’umiltà di chiedere scusa, amici come prima. Però gli insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non li accettiamo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confesercenti, sullo scontro diplomatico e politico tra Italia e Francia. “M5s commissariato con il Cipe a Giorgetti? Ma no, loro vogliono vederci chiaro su ...

LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli prova il tutto per tutto con Herlings : Sarà un Gran Premio di Francia della MXGP quanto mai importante quello che si correrà oggi sul circuito di Saint Jean d’Angely dato che potrebbe mettere una parole pesante sul prosieguo del campionato 2018. Il dominatore della stagione, l’olandese Jeffre Herlings ha già un margine di 54 punti nei confronti del nostro Tony Cairoli e nelle due manche odierne proverà ad allungare ulteriormente questo gap per mettere in discesa, già a ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Inghilterra-Italia 43-5. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro l’Argentina : A Perpignan (Francia), allo “Stade Aime-Giral”, l’Italia ha incassato una sonora sconfitta ai Mondiali Under 20 di Rugby contro i pari età dell’Inghilterra, che si sono imposti con il punteggio di 43-5. Ora gli azzurrini si giocheranno tutto giovedì 7 contro l’Argentina: servirà una vittoria con bonus per provare ad essere la miglior seconda e trovare l’accesso alle semifinali. Nella prima frazione gli inglesi impongono ...

LIVE Francia-Italia - tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

LIVE Francia-Italia - tutto pronto a Nizza : le formazioni ufficiali : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

Tutto pronto a Nizza - è tempo di Francia-Italia : la diretta della sfida : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

Mondiali 2018 Russia - Koscielny scrive alla Francia : 'Tutto il paese è con voi - sarò il vostro primo tifoso' : Il Mondiale è sempre un appuntamento straordinario, soprattutto per chi scende in campo per rappresentare la propria nazione. E certamente non è un momento facile per i calciatori che dovranno saltare ...

Mondiali 2018 Russia - Koscielny scrive alla Francia : 'Tutto il paese è con voi - sarò il vostro primo tifoso' : Il Mondiale è sempre un appuntamento straordinario, soprattutto per chi scende in campo per rappresentare la propria nazione. E certamente non è un momento facile per i calciatori che dovranno saltare ...

Di Maio : «Diremo alla Francia che il treno alta velocità non è più necessario» Salvini : Rispetto programma o salta tutto : Il leader del Movimento 5 Stelle: «Nel contratto c'è il blocco di un'opera inutile, andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino - Lione poteva valere 30 anni fa»

L'accordo di Caen su confini marittimi tra Italia e Francia : tutto quello che c'è da sapere : ROMA - Accuse, bufale, mappe marine, trattati internazionali, consultazioni online, interessi economici e ignoranza costituzionale. Sono gli ingredienti di quello che potremmo definire affaire Caen , ...