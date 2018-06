Frana di Letojanni | approvata la progettazione

meteoweb.eu

: A18 #Messina-#Catania, frana di #Letojanni: approvato il progetto per l’eliminazione e ripristino viabilità… - MobilitaCT : A18 #Messina-#Catania, frana di #Letojanni: approvato il progetto per l’eliminazione e ripristino viabilità… - tempostretto : Ecco il progetto per eliminare la frana sulla A 18, gara dopo metà luglio - Infomessina : La Conferenza dei Servizi approva la progettazione per i lavori di eliminazione della frana di Letojanni -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La Conferenza dei Servizi indetta dal Provveditorato OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ha – oggi – approvato il progetto di ricostruzione dei luoghi con eliminazione delladi. La Conferenza si è fatta carico anche delle raccomandazioni del Sindaco diper quanto riguarda l’area urbanistica a ridosso della stessa. Sulla base di tale ulteriore avanzamento delle procedure, entro la prima metà di luglio dovrebbe essere espresso il parere di verifica del Provveditorato alle OO.PP., a seguire le procedure degli atti di gara, quindi il cronoprogramma degli interventi operativi. Una tappa importante per potere ristabilire la viabilità nella intera Messina-Catania eliminando l’ultima delle deviazioni rimaste dopo che è stata riaperta alla circolazione anche la Galleria Sant’Alessio, chiusa per oltre un anno per lavori di messa in sicurezza. La viabilità ...