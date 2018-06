Fox Sports verso la chiusura | non rinnovato il contratto con Sky

WRC : il Rally di Sardegna su Fox Sports HD : Dopo la tappa europea in Portogallo, i piloti del Campionato Mondiale Rally (WRC) approdano in territorio italiano per disputare il settimo appuntamento iridato, quello del Rally di Sardegna, in diretta su Fox Sports HD (canale 204 di Sky). La classifica è guidata da Thierry Neuville con 119 punti, seguito a ruota da Sebastien Ogier con […] L'articolo WRC: il Rally di Sardegna su Fox Sports HD sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Rally Sardegna : 313 km e 20 stage spettacolari. In TV su Rai Sport e Fox Sports : ALGHERO - Il Fia World Rally Championship fa tappa in Sardegna dal 2004. Il tracciato viene disegnato da Tiziano Siviero, ex navigatore di Miki Biasion con il quale ha vinto due titoli iridati...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...

Maradona - lo speciale sul suo “lato oscuro” su National Geographic e Fox Sports : Nonostante il tempo trascorso dal suo addio al calcio, Diego Armando Maradona continua a essere uno dei calciatori più apprezzati e dalle doti tecniche difficili da eguagliare. Proprio al suo carattere più oscuro con le sue numerose contraddizioni e la sua tendenza di avere un atteggiamento sopra le righe è dedicato “Maradona: Le verità nascoste”, […] L'articolo Maradona, lo speciale sul suo “lato oscuro” su ...

Maradona - le verità nascoste : in prima tv stasera su National Geographic e Fox Sports : Dopo aver raccontato Totò Riina, National Geographic ricostruisce la storia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di calcio di tutti tempi, un’icona mondiale riconosciuta non solo per il suo talento con il pallone ma anche per il carattere diretto, arrogante, poco avvezzo alle regole. Un uomo dotato di un talento divino che spesso, però, si è trovato a vivere in suo personale inferno....

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 19 e 20 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL LIGA SPAGNOLA (sabato ore 18:30) VILLARREAL - REAL MADRID (sabato ore 20:45) BARCELLONA - REAL SOCIEDAD (domenica ore 20:45) Live su Fox Sports sabato ore 18:15 FINALE FA CUP - CHELSEA - MANCHESTER UNITED con il commento tecnico di Francesco Guidolin Studio prepartita dalle 17:15 con Fabio Capello, Sinisa Mihajlovic e Christian Chivu <img ...

WWE Bobby Roode a FoxSports.it : Ma sicuramente la musica è una parte integrante del mio percorso all'interno della federazione di wrestling più importante al mondo e mi ha reso più riconoscibile anche agli occhi dei fan. Questo è l'...

Finale FA Cup - la finale Chelsea-Manchester United in diretta su Fox Sports : Arichiviata la Premier League, gli appassionati di calcio inglese possono rifarsi gli occhi con una sfida che mette di fronte due tra le squadre più importanti, Chelsea e Manchester United, che saranno una contro l’altra per la finale di FA Cup. La sfida è in programma domani, sabato 19 maggio, alle 18.15. Dove vedere finale […] L'articolo finale FA Cup, la finale Chelsea-Manchester United in diretta su Fox Sports è stato realizzato ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 12 e 13 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL BUNDESLIGA (sabato ore 15:30) DIRETTA GOL LIGA SPAGNOLA (sabato ore 18:30) REAL MADRID-CELTA VIGO (sabato ore 20:45) LEVANTE-BARCELLONA (domenica ore 20:45) DIRETTA GOL PREMIER LEAGUE diretta ore 16.00 - domenica 12 Maggio diretta esclusiva su Sky Sport 3 HD Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ore 19 Sky Sport 1 HD e Sky ...

Finale Coppa di Francia - PSG – Les Herbiers in diretta su Fox Sports : A contendere il trofeo ai campioni di Francia sarà una squadra che milita in terza categoria L'articolo Finale Coppa di Francia, PSG – Les Herbiers in diretta su Fox Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti da 4 al 6 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-REAL MADRID (domenica ore 20.45) DIRETTA GOL BUNDESLIGA (sabato ore 15.30) ATLETICO MADRID-ESPANYOL (sabato ore 20.45) Big-match a Stamford Bridge: CHELSEA-LIVERPOOL diretta ore 17.30 - domenica 5 Maggio Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” (ospite BEPPE BERGOMI) ore 19 ...

Calcio in TV : le partite del weekend in onda su Fox Sports : Fox Sports: gli appuntamenti con il Calcio in TV e in streaming su SkyGo Sabato 5 maggio Girona " Eibar in diretta alle 13:00 su Fox Sports , telecronaca di Dario Mastroianni, Diretta Gol Bundesliga ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 27 al 30 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL BUNDESLIGA (sabato ore 15.30) REAL MADRID-LEGANES (sabato ore 18.30) DEPORTIVO-BARCELLONA (domenica ore 20.45) Big-match a Old Trafford: MANCHESTER UNITED-ARSENAL diretta ore 17.30 - domenica 29 Aprile Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” (ospite EUGENIO CORINI) ore 19 ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 20 al 23 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) SEMIFINALI DI FA CUP MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM (sabato ore 18:15) CHELSEA - SOUTHAMPTON (domenica ore 16:00) All’Etihad Stadium la festa per il titolo dei Citizens MANCHESTER CITY-SWANSEA diretta ore 17.30 - domenica 22 Aprile Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) In 4K HDR anche West Bromwich-Liverpool di sabato 21 Aprile Domenica ...