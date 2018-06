Fisco | in un anno e mezzo stanati oltre mille grandi evasori

Fisco : scoperti mille grandi evasori - hanno sottratto all'erario 2 - 3 miliardi : Due miliardi e 300 milioni, più di due milioni a testa: è quanto hanno sottratto al Fisco i mille grandi evasori scoperti dalla Guardia di Finanza dal 1 gennaio del 2017 al 31 maggio di quest'anno. I ...

Affitti brevi - il Fisco vuole i dati sui guadagni : ma Airbnb - Booking e Homeaway non li danno : Il Colosseo a Roma (Pixabay) Torna l’estate. E tornano i suoi tormentoni, compresa l’ennesima puntata della telenovela sulla cedolare secca sugli Affitti brevi per turismo. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate ha chiesto agli intermediari che mettono sul mercato le case dei privati i dati sugli incassi dell’anno scorso. Per la precisione, dal primo giugno 2017, quando il nuovo regime sugli Affitti brevi è diventato ...

Fisco - piaga evasione fiscale : +4 - 7% a maggio su anno : ... analizzando i dati de Lo Sportello del Contribuente e cinque aree di evasione fiscale analizzate: l'economia sommersa, l'economia criminale, l'evasione delle società di capitali, l'evasione delle ...

Fisco : Siri - ‘pace fiscale’ entro anno : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Faremo la “pace fiscale” entro l’anno: se possibile, con un decreto legge. Nel 2019 poi introdurremo la nuova flat tax sia per le imprese e le partite Iva al 15%, nove punti in meno dell’attuale, che per le famiglie: se non tutte, un primo blocco, con due aliquote al 15 e 20%”. Armando Siri, consigliere economico del vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, spiega in ...

Flat tax : Visco - riforme Fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno (2) : (AdnKronos) – “E’ una buona cosa ridurre le imposte sui fattori di produzione e ridurre le imposte più distorsive”, ha detto Visco. “Ci vuole una riforma fiscale sicuramente e ci vuole una buona attenzione al modo in cui si interviene per l’inclusione delle persone, per dare a tuti opportunità sul mercato del lavoro perché la migliore difesa dalla povertà è il lavoro”. Su quelli che dovrebbero essere gli ...

Flat tax : Visco - riforme Fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

Fisco - quasi un milione di italiani hanno aderito alla rottamazione : Il risultato supera le attese del ministero dell'Economia. Quanto alla modalità di presentazione, i contribuenti hanno optato soprattutto per Internet: il 62% circa delle domande è, infatti, stato ...

Multe e cartelle del Fisco pagate in ritardo : dal 15 maggio costeranno meno : Le cartelle ricevute dall'Agenzia delle entrate costeranno meno: i debiti iscritti a ruolo pagati in ritardo diventano meno cari, con gli interessi di mora che passano dal 3,50% del 2017 al 3,01% del 2018. La nuova misura, in vigore dopo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sarà operativa dal 15 maggio.Continua a leggere

Fisco - PATRIMONIALI CI COSTANO 45 MILIARDI L'ANNO/ Imu - Tasi & co. : da Monti in poi la stangata sulle tasse : FISCO, PATRIMONIALI ci COSTANO 45 MILIARDI L'ANNO: Imu, Tasi & co, dall'avvento di Mario Monti un aumento del carico fiscale sui contribuenti che pesa sempre di più...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Fisco - patrimoniali da 45 - 5 miliardi l'anno : Lo dice l'ufficio studi della Cgia di Mestre. L'Ocse e il Fmi hanno chiesto all'Italia di imboccare la via verso la tassazione delle ricchezze, degli immobili e dei consumi -

