Finisce un'era a Wall Street Ge fuori dall'indice Dow Jones Entrano gli italiani Pessina-Barra : Finisce un'era a Wall Street. Protagonista General Electric, uno dei titoli core dell'industria americana, l'unica delle 12 aziende inserite originariamente nel Dow Jones Industrial Average: dopo più di 100 anni Ge è rimossa dall'indice. L'ex colosso industriale, che affonda le sue radici in Thomas Edison, viene sostituito da Walgreens Boots

ATP Queen’s – Dzumhur fa gol! Il tennista bosniaco scivola e Finisce letteralmente in rete [VIDEO] : Damir Dzumhur protagonista di una goffa caduta durante l’ATP del Queen’s: il tennista bosniaco scivola e finisce sotto la rete Che sfortuna per Damir Dzumhur! Il tennista bosniaco è stato protagonista di un episodio divertente, ma nel quale poteva farsi davvero male. Nel corso del match contro Dimitrov, Dzumhur è scivolato finendo addirittura sotto la rete! Per fortuna solo un po’ di paura, ma niente di grave: il tennista si è ...

L'Aquarius è a Valencia - Finisce la traversata disperata della nave che l'Italia non ha voluto : Niente di diverso da quello che in Sicilia e in Calabria gli operatori ascoltano da quasi un decennio, ma oggi il mondo ha gli occhi puntati qui. Normalissima era, per esempio, la vita di David un ...

Salvini : 'L'Aquarius andrà in Spagna - non è che possano decidere dove Finisce la crociera'. E' polemica : Chiarimenti e pace fatta tra Italia e Francia, dopo le tensioni sul caso Aquarius, la nave con oltre 600 migranti a bordo in viaggio verso la Spagna dopo lo stop dell'Italia allo sbarco. Oggi a Parigi ...

Salvini deFinisce l'Aquarius una 'crociera' e riaccende le polemiche sull'accoglienza : 'Il tutto, prosegue Fornaro, mentre sotto gli occhi del mondo intero il calvario della nave Aquarius e dei migranti salvati continua. Una vera e propria odissea per chi si trova in mare da giorni. Il ...

Salvini deFinisce l'Aquarius una "crociera" e riaccende le polemiche sull'accoglienza : Mentre Italia e Francia provano ad alleggerire i toni dei giorni passati, con il premier Conte che decide di volare a Parigi per incontrare il presidente Macron, Matteo Salvini riaccende le polemiche sulla nave Acquarius definendola "una crociera". Il ministro dell'Interno ha prima confermato ai cronisti che la situazione è sotto controllo: "È tutto tranquillo non c'è problema alcuno" con ...

Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi : Finisce qua la carriera dell’attore di 1993? : Potrebbe finire così, in una cella di una prigione, la carriera dell'attore di 1993, e non solo. Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi, questo è la sentenza arrivata qualche minuto fa e che chiude di fatto la tragica questione che lo ha visto protagonista ormai un anno fa insieme alla sua vittima. La sentenza è stata emessa oggi dal gup del Tribunale di Salerno e chiude di fatto il caso di Ilaria Dilillo che, nella notte tra il 23 e il ...

Risultati elezioni Catania : il nuovo sindaco è Pogliese - Finisce l'era Bianco : Catania volta pagina. Nella città etnea finisce l'era Bianco. Il sindaco uscente Enzo Bianco, che si era ricandidato con il centrosinistra ma senza il simbolo del Pd, perde contro l'eurodeputato di Forza Italia...

Cinque anni dopo l'incidente mortale Finisce in carcere : sconterà 3 anni e 8 mesi : Siena, 9 giugno 2018 - Cinque anni dopo quella tragica domenica mattina si sono aperte le porte del carcere per l'operaio agricolo 33enne di Montepulciano condannato per omicidio colposo e guida sotto ...

Diritti tv - Speranza (Leu) : “Finisce novantesimo minuto - è inaccettabile” : ”novantesimo minuto è uno dei ricordi più belli della domenica di quando ero bambino. Le partite si giocavano alle 15 e si ascoltavano alla radio. Poi alle 18 avevo una voglia matta di vedere i gol della mia squadra del cuore ed era giusto che la televisione pubblica mi offrisse questa opportunità. Oggi chi ha i Diritti del calcio vuole solo privatizzare i profitti. E di conseguenza novantesimo minuto non ci sarà più. Mi pare ...

Balla mentre opera un paziente - il video Finisce sui social : dermatologa sospesa : Camice, guanti e cuffietta verde, Ballando a ritmo della canzone 'Cut it'. Quello che ha tutta l'aria di un video divertente da condividere sui social network ha come protagonista una vera dermatologa...

Un'intera famiglia di usurai Finisce in manette : 6 arrestati Sequestri per mezzo milione : Sgominata banda di usurai: sei arresti a Velletri. Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri della Compagnia di Velletri stanno eseguendo sei provvedimenti restrittivi, emessi del gip del Tribunale di ...

Finisce l'era Rajoy - l'uomo medio della politica affossato dagli scandali dei fedelissimi : Il parlamento di Madrid ha sfiduciato il primo ministro e leader del Partito popolare, la cui carriera è stata segnata dal "caso Gürtel" e dal referendum sull'indipendenza della Catalogna. A guidare il nuovo governo di minoranza sarà il socialista Pedro Sánchez

Olgiate : serata alcolica a Mondonico - un uomo Finisce in ospedale : Approfondimenti Troppo alcool per un giovane di Bulciago: finisce in ospedale 28 maggio 2018 Colico. Giovane esagera con l'alcool e finisce in ospedale 21 aprile 2018 Treno guasto in una galleria di ...