Figc : Gravina - 'regole vanno rispettate : Si vuole provocare sulla scelta del candidato ma non abbocchiamo, non è opportuna questa ricerca costante da parte di terzi soggetti estranei al nostro mondo federale nel ricercare un altro candidato.

Lega Pro - Gravina : “salvaguardare la regolarità del campionato - intervenga la Figc” : Il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, esprime la propria preoccupazione per situazioni che, sebbene riguardino il campionato Serie C, “rischiano di minare il sistema calcistico. Talune procedure generano inevitabilmente vere e proprie anomalie di sistema”, si legge in un comunicato della Lega Pro “da tempo promotrice di istanze, progetti innovativi, proposte di modifica delle norme, e che resta in attesa di risposte ...

Figc : Gravina a Malagò - non siamo ribelli : ... io per primo dissi no, ma ora su Giancarlo Abete abbiamo raggiunto un accordo proprio perché rappresenta una garanzia, poiché conosce pregi e difetti del mondo calcio". Gravina ha poi parlato del ...

Figc : incontro Gravina-Fabbricini : “Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l’incontro con il commissario Roberto Fabbricini. “Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d’accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande ...

Gravina : “elezioni Figc entro maggio” : “Quando ci sarà la richiesta ufficiale per l’assemblea elettiva? Spero entro fine maggio”. Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo l’incontro con il commissario della Figc Roberto Fabbricini, nel corso del quale si è parlato anche del tentativo di alcune componenti (Lega Pro, Lnd e Aic, ndr), di trovare l’accordo su un nome per la presidenza federale in modo da procedere alla richiesta formale ...

