Figc | Abete' rispettare statuti' +rpt+

Caos Figc - Abete : “io incandidabile? E’ secondario” : “Io incandidabile? Mi sembra un problema secondario. Il problema primario è che si possa andare il prima possibile a elezioni. Al momento in cui c’è l’indizione delle elezioni si verificherà chi è incandidabile o meno”. Lo dice Giancarlo Abete , replicando a chi gli chiede del rischio di sua incandidabilità per il quarto mandato alla Federcalcio, che contrasterebbe con i nuovi principi informatori che dovranno essere ...

Figc - Abete 'rispettare statuti vigenti' : ANSA, - ROMA, 20 GIU - "Se vedo un trappolone per la mia presunta incandidabilità? Sono convinto che quando c'è una volontà della base alla fine prevale sempre. I soggetti istituzionali devono far ...

Figc - ipotesi incandidabilità per Abete. Domani vertice delle componenti : Le componenti della Federcalcio che hanno chiesto al commissario straordinario Roberto Fabbricini di convocare l'assemblea elettiva si riuniranno Domani per valutare la situazione, ma si profila uno ...

Abete : “ Figc ? Ho dato disponibilità - decideranno elettori” : “Mi è stato chiesto da quattro componenti di dare una disponibilità volendo tornare ad una normalità la vita della federazione. Le componenti, Lega Pro, Lnd, Aic e Aia, hanno sottoposto a Fabbricini la richiesta della convocazione dell’Assemblea con le firme, poi le candidature formalmente nascono dopo. Oggi c’è una volontà di indicarmi come candi dato e c’è la mia disponibilità ”. Lo ha detto Giancarlo Abete , ex ...

Carnevali : “Abete? Figc torna al passato - manca voglia rinnovare” : “Deve esserci area di rinnovamento e nella Lega qualcosa sta succedendo. Nella Figc invece, se la scelta è quella di Abete, ritorniamo al passato e al vecchio. Non c’è la voglia di fare qualcosa di nuovo”. Lo dice l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali , commentando ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport gli ultimi sviluppi in ambito federale con quattro componenti pronte a candidare alla presidenza Giancarlo Abete ...

Figc - Malagò : 'La modalità della candidatura di Abete è sbagliata : 'Non c'è bisogno di dire che se questa cosa dovesse andare avanti sarebbe non solo del tutto inelegante ma anche profondamente sbagliata '. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò , commenta la ...

Componenti Figc : “unanimità su Abete per sua grande competenza” : “Sul nome di Abete c’è stata un’unanimità per la grande competenza, esperienza e la capacità dimostrata in passato di saper aggregare le Componenti federali”. E’ quanto si legge nel comunicato con cui Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia hanno ufficializzato la candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Figc, dopo la riunione delle Componenti federali andata in scena oggi a Roma. “L’auspicio di ...